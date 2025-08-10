La plata no alcanza: razones y cómo evitar que el dinero se escape entre los dedos

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

En 2024, les preguntaron a unos estadounidenses, en una encuesta nacional, con cuánto dinero vivirían tranquilos, no en términos de premios de lotería, sino de ingresos.

Quienes ganaban menos de US$50.000 anuales dijeron que con unos US$157.000 estarían cómodos; quienes ganaban más de US$100.000 ubicaron la tranquilidad alrededor de los US$250.000 y los que estaban por encima de los US$300.000 en ingresos por año respondieron que con US$500.000 dejarían de sudar frío.

¿Qué nos dicen estos datos? Algo muy humano, al parecer, pero que no deja...