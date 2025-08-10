No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La plata no alcanza: razones y cómo evitar que el dinero se escape entre los dedos

De cierta forma, resulta muy difícil, por no decir imposible, pensar en la vida moderna sin dinero. Sin embargo, es común enfrentarse a un escenario: cuanto más ingresos, más se necesita para sentirse cómodo financieramente. El hueco de la expectativa del bienestar parece nunca llenarse. ¿Por qué? 

Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
10 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

En 2024, les preguntaron a unos estadounidenses, en una encuesta nacional, con cuánto dinero vivirían tranquilos, no en términos de premios de lotería, sino de ingresos. 

Quienes ganaban menos de US$50.000 anuales dijeron que con unos US$157.000 estarían cómodos; quienes ganaban más de US$100.000 ubicaron la tranquilidad alrededor de los US$250.000 y los que estaban por encima de los US$300.000 en ingresos por año respondieron que con US$500.000 dejarían de sudar frío. 

¿Qué nos dicen estos datos? Algo muy humano, al parecer, pero que no deja...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
