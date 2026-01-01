La vida con el salario mínimo de 2026: guía de lo que cambia en el día a día

Si un cobro está expresado en salarios mínimos, sube con el salario mínimo. Si depende del costo de la mano de obra, puede subir gradualmente. Si está regulado por inflación (IPC) u otra fórmula, no debería subir por el salario mínimo. Imagen de referencia. Foto: Getty Images - sesame

En la mesa del desayuno o en el chat familiar, la noticia del aumento del salario mínimo suele dividir opiniones. Hay quien se alegra porque el sueldo sube, quien hace cuentas mentales para ver si esta vez alcanza un poco más para sus gastos, y quien lanza la advertencia de siempre: “Prepárense, porque ahora todo va a subir”.

La respuesta corta es sí y no.

Con el salario mínimo de 2026, que desde este 1 de enero será de COP 1.750.905 tras un incremento del 23 % decretado por el Gobierno, algunas tarifas y cobros de algunos productos y...