La vida con el salario mínimo de 2026: guía de lo que cambia en el día a día

¿Le van a subir el arriendo? ¿La cuota de administración? ¿Las multas, el transporte público o los servicios en su hogar? Con el salario mínimo de 2026 llegan muchas preguntas. En esta guía le explicamos, con calma, qué cambia realmente en el día a día y qué no.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
01 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
Si un cobro está expresado en salarios mínimos, sube con el salario mínimo. Si depende del costo de la mano de obra, puede subir gradualmente. Si está regulado por inflación (IPC) u otra fórmula, no debería subir por el salario mínimo. Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - sesame

En la mesa del desayuno o en el chat familiar, la noticia del aumento del salario mínimo suele dividir opiniones. Hay quien se alegra porque el sueldo sube, quien hace cuentas mentales para ver si esta vez alcanza un poco más para sus gastos, y quien lanza la advertencia de siempre: “Prepárense, porque ahora todo va a subir”.

La respuesta corta es sí y no.

¿Qué significa realmente el aumento del salario mínimo para 2026?

Con el salario mínimo de 2026, que desde este 1 de enero será de COP 1.750.905 tras un incremento del 23 % decretado por el Gobierno, algunas tarifas y cobros de algunos productos y...

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Hernán Patiño Arias(49621)Hace 21 minutos
Hay más de doscientos bienes y servicios que no suben con el porcentaje que se aplica al mínimo. Mencionó solo los arriendos, ¿porqué pasó por alto y sólo se centró en lo que sí sube?
Tercio(53826)Hace 1 hora
A trabajar con estímulo de ahora en adelante, la cosa se ha puesto buena, va a haber billete para todos...
MIGUEL ANTONIO CASTELLANOS AVELLANEDA(12588)Hace 2 horas
Ahora sí hay con que pagar el arriendo, la cuota de administracion, las multas ... y demas.
