Lanzan convocatoria para trabajar y hacer prácticas en España y Polonia

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Una convocatoria para colombianos que quieran trabajar o hacer prácticas profesionales en Europa abrió cupos para 400 vacantes laborales en Polonia y 450 plazas de formación en España.

La iniciativa fue anunciada por Work and Travel Culture Exchange Au Pair, en alianza con operadores internacionales de empleo y movilidad laboral.

Quiénes pueden aplicar

Las vacantes laborales están dirigidas a hombres y mujeres entre 18 y 50 años que quieran trabajar en áreas como construcción, metalmecánica, fabricación industrial, procesamiento de alimentos, fábricas de muebles, ventanas o plásticos, y algunas actividades agrícolas especializadas.

También se buscan perfiles técnicos como soldadores, maestros de obra, conductores de camión y operarios industriales especializados.

Los trabajadores reciben remuneración en zlotys, la moneda oficial de Polonia, y muchos empleadores ofrecen beneficios adicionales como alojamiento compartido subsidiado o incluido, seguro médico, acompañamiento de coordinadores hispanohablantes y orientación durante el proceso de adaptación al país.

Las prácticas laborales, por su parte, están dirigidas a estudiantes colombianos entre 18 y 35 años de programas técnicos, tecnológicos o universitarios en áreas como gastronomía, turismo y hotelería, administración, marketing, comunicación e idiomas aplicados al turismo.

Se desarrollan durante tres a seis meses en hoteles y restaurantes, en cargos como ayudante de cocina, camarero en sala, recepcionista, hostess de eventos, barista o asistente en gestión de reservas.

Según informó Work and Travel Culture Exchange Au Pair, dependiendo del establecimiento y del cargo, los participantes pueden recibir alojamiento, alimentación y un incentivo económico mensual de entre $200 y $300 euros.

Más sobre la convocatoria

La convocatoria estará abierta hasta el martes 31 de marzo. El formulario de inscripción cuesta COP 20.000 para residentes en Bogotá y COP 27.000 para aspirantes de otras ciudades.

Los requisitos, beneficios y detalles del proceso de aplicación pueden consultarse en www.workandtravelaupair.org o a través del teléfono 310 762 4337.

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