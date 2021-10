¿Las motos entran en el día sin IVA 2021?

Compradores de toda Colombia aprovecharán este día sin IVA para realizar compras que no harían en otra fecha del año. El Gobierno definió que este 28 de octubre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre ciertos productos estarán exentos del impuesto del 19 % con el fin de impulsar la reactivación del comercio.

Según la Cámara de Comercio Electrónico, desde la medianoche hasta las 6 a. m. se han realizado ventas por $120.560 millones en ventas electrónicas. Esto equivale a 290.083 transacciones en línea.

Los bienes cubiertos por la medida incluyen prendas de ropa, electrodomésticos, computadores, elementos deportivos, útiles escolares, juguetes e insumos para el sector agrícola, sin embargo, no los cobija a todos, sino a aquellos que se encuentren entre ciertos rangos de precio.

Algunos consumidores también esperan que esta jornada sea una oportunidad para adquirir vehículos de transporte, como bicicletas y motos. Aquí hay que decir que la norma no los incluye a todos.

Según la Ley de Inversión Social, que estableció el marco para los días sin IVA en Colombia, las patinetas y patinetas eléctricas cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $363.080 (10 UVT) estarán sin IVA en la jornada de hoy.

Las bicicletas y bicicletas eléctricas cuyo precio sea igual o inferior a $2.904.640 (80 UVT) también serán cobijadas por la medida. Están incluidas en la categoría de elementos deportivos.

No obstante, otros vehículos como las motos no entran en el día sin IVA, pues no están contemplados en ninguna categoría de la Ley de Inversión Social.

Tenga en cuenta