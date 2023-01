Licencia de conducción digital: ¿cómo tramitarla?

Esta versión de la licencia de conducción no tiene ningún costo. Foto: Cortesía Ministerio de Transporte

La licencia de conducción como documento obligatorio para el manejo de vehículos también pasó a su versión digital, al igual que la cédula. Para solicitar este documento virtual usted debe seguir una serie de pasos y revisar que cumpla con las condiciones.

¿Cuáles son las condiciones para tramitar la licencia de conducción digital?

Lo primero que debe tener en cuenta para comenzar este trámite, es que para realizarlo ya debe contar con la cédula digital, si aún no la ha sacado puedo iniciar este proceso en la página de la Registraduría o ir presencialmente a una de las sedes de esta entidad.

Asimismo, para que le expidan su licencia digital, usted ya debe contar con la licencia de conducción en físico. Esto se debe a que el proceso aún no está disponible para las personas que tramitan este documento por primera vez, sino únicamente para renovación o duplicado.

¿Cómo es el paso a paso para tramitar la licencia de conducción digital?

Primero debe ingresar a la página web Carpeta Ciudadana Digital

Iniciar sesión o registrarse, si es el caso, en el aplicativo web. Para el registro debe tener la cédula de ciudadanía a la mano.

Debe entrar a la sección “Mis Categorías”.

Después debe buscar la parte que diga “Licencia de Conducción Digital”.

Posteriormente, podrá descargar su licencia de conducción digital que será válida por toda Colombia.

En el documento virtual usted encontrará la misma información que en el documento físico y debe saber que para tener esta licencia no es necesario pagar nada, las autoridades de tránsito están obligadas a aceptar la versión digital del documento. Recuerde que cuando maneje cualquier vehículo debe contar con la licencia de conducción, así no sea de forma física, a través de la página del RUNT también le puede facilitar su información de movilidad a la Policía de Tránsito, esto de acuerdo a la Circular No 20221010000601 del 3 de enero de 2022.

