¿Los influencer también declaran renta? Estos son los impuestos que deben pagar

Ingresos generados por vistas en plataformas como YouTube o Facebook deben ser reportados por los residentes fiscales en Colombia. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - 09910190

Muchos llevan una vida lujosa, colaboran con grandes marcas y tienen un rol cada vez más importante en las relaciones entre las marcas y sus audiencias, especialmente, entre el público joven.

Si bien no existen una “guía única” para saber quién sí es un influencer y quien no, se trata de personales que reúnen dos condiciones principales: tienen una influencia poderosa en redes sociales que les permite moldear tendencias e impulsar marcas y, gracias a ello, generan ingresos a través del contenido digital.

Al igual que el resto de los trabajadores en Colombia, los influencer deben pagar impuestos y tienen una serie de obligaciones tributarias establecidas por la ley. Como lo explica Santiago Arbouin, socio de CMS Rodríguez-Azuero, estas personalidades de las redes sociales entran en este gran grupo de residentes fiscales y deben declarar todos sus ingresos, tanto nacionales como internacionales, y su patrimonio dentro y fuera del país.

“Los umbrales que obligan a los influencer a presentar declaración de renta incluyen un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT (equivalente a casi $191 millones en 2023), ingresos brutos superiores a 1.400 UVT (unos $59 millones en 2023), consumos con tarjeta de crédito que excedan esta cantidad, o consignaciones bancarias por igual monto. Si los ingresos provienen de contratos de venta de bienes o servicios gravados con IVA por un valor igual o superior a 3.500 UVT (unos $164 millones en 2023), el influenciador debe registrarse como responsable del IVA y emitir factura electrónica”, especificó Arbouin.

Además, en ciertos casos, estas personas deben pagar impuestos adicionales. De acuerdo con el abogado de CMS Rodríguez-Azuero, “los ingresos netos, después de aplicar las deducciones pertinentes, se gravan con una tarifa marginal progresiva que puede llegar hasta el 39 %”.

Obligaciones tributarias para los influencer

Algunas de las obligaciones tributarias de los influencer son:

Declaración de activos en el exterior.

Impuesto al Patrimonio si se supera un determinado umbral.

Impuesto sobre las Ventas (IVA) para servicios sujetos a este impuesto (como el ‘streaming’ o la creación de contenidos en plataformas digitales.

“Además, deben cumplir con reportes en exógena y otros impuestos territoriales, dependiendo de sus ingresos y actividad económica”, agrega Santiago Arbouin.

Así mismo, ingresos generados por vistas en plataformas como YouTube o Facebook deben ser reportados por los residentes fiscales en Colombia, mientras que los no residentes (que viven fuera el país) solo tributan por ingresos generados en el país, según las nuevas normas de Presencia Económica Significativa.

Regalos también generan impuestos

Es común que, tras una colaboración con una marca, los influencers no cobren en dinero sino con un canje de productos del auspiciante. O también, estas personas suelen recibir regalos de empresas, que pueden ir desde productos de maquillaje hasta carros último modelo. Según el socio de CMS Rodríguez-Azuero, todos estos regalos en especie también deben ser incluidos en la declaración de renta, teniendo en cuenta su valor comercial al momento de la entrega.

Además, es crucial conservar certificados, contratos, y comprobantes de costos y deducciones para respaldar los ingresos y deducciones en caso de auditoría fiscal.

Si bien tienen obligaciones, estos individuos también pueden aplicar a beneficios tributarios. Por ejemplo, la Ley 2070 de 2020 ofrece beneficios fiscales al reducir la tarifa de retención en la fuente al 4% para ciertos servicios relacionados con la cultura y la economía naranja, que incluyen la publicidad y la creación de contenidos audiovisuales.

Sin embargo, también existen sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones tributarias, como multas del 20 % por ingresos no declarados, sanciones del 5 % por no presentar información exógena, y multas por no emitir facturas electrónicas (en caso de ser obligado), que pueden llegar al 1 % de las operaciones no facturadas.

