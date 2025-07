Nequi alerta a sus usuarios por riesgo de suplantación en registro de llaves

No caiga en la trampa. Foto: Tomada de redes

El sistema de pagos inmediatos continúa su proceso de adopción en Colombia. Conocido como Bre-b, este nuevo modelo permitirá hacer transacciones de bajo monto de forma instantánea, con una muy baja comisión, entre las diferentes entidades financieras.

Para hacerlo más ágil, la forma en la que se identifican los usuarios es mediante las denominadas llaves, las cuales coinciden con el nombre del usuario, su número de celular, cédula, o demás combinaciones alfanuméricas.

Las diferentes entidades han motivado a sus usuarios a registrar sus llaves (tenga en cuenta que quienes no lo hagan se les asignará una por defecto). En este momento, la competencia entre ellas es porque los usuarios registren su número de teléfono, pues suele ser el dato más usado al momento de hacer transacciones de bajo monto.

Sin embargo, plataformas como Nequi advierten que terceros estarían aprovechando este proceso para estafar a los usuarios.

Para evitar caer en estas trampas, Nequi hace las siguientes recomendaciones

Registrar las llaves exclusivamente desde la aplicación

No registrar una llave si un tercero le envió un link de registro

No registrar una llave si le piden que ingrese a una página externa

No registrar una llave si para esto lo llaman o le escriben por una red social o mensaje de texto

No registrar una llave si le meten afán o amenazan con bloquear su cuenta si no lo hace

Nequi también recordó a los usuarios que solo ellos pueden decidir si registrar o no sus llaves; que por este proceso no se necesita pagar nada; que no se necesita la ayuda de un extraño y que también se puede registrar una llave alfanumérica si la persona no quiere compartir sus datos personales.

“¡Nunca compartas tus datos personales, financieros, claves ni códigos!”, concluyó.

