Nequi revela cómo recuperar dinero enviado por error fácil y rápido

Nequi se consolida como una de las billeteras digitales más relevantes de Colombia, con más de 21 millones de usuarios.

Su uso frecuente la convierte en una herramienta atractiva, aunque, como cualquier plataforma financiera, no está exenta de riesgos a los que es importante prestar atención.

Uno de los más comunes es el envío de dinero por error. Con tan solo un dígito que se ingrese mal, el monto que se le quería enviar a una persona termina llegándole a otra.

Para evitar esto, Nequi recomienda revisar con atención la información diligenciada antes de enviar el dinero. Aun la plataforma, antes de confirmar el envío, le ayuda al usuario en esta labor, pues muestra en una ventana las iniciales de los nombres del destinatario.

Con todo y esto, puede pasar que el dinero se envíe a otra persona por error ¿Qué se debe hacer en esos casos?

Según lo explicado por Nequi, hay una forma de lograrlo

Inicie a la aplicación y busque el botón rosado que tiene un signo pesos ($)

Presionelo y acceda a la opción “Pide”

Allí podrá elegir si el dinero que envió por error quiere que se lo devuelvan por Nequi o por Transfiya

Ingrese el número de la persona a quien le va a solicitar la devolución del dinero, así como el monto y un mensaje explicando lo sucedido (ejemplo: Te realicé un envío por error ¿Me ayudas a recuperar mi dinero?)

Luego deberá presionar en “Siguiente” y se enviará la solicitud

Tenga en cuenta que esto no garantizará la devolución de su dinero, pues queda a disposición de la persona hacerlo, o no. Aún así, la ley colombiana castiga a quienes no lo hagan, pues estos incurren en el delito de aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, el cual se encuentra en el Artículo 252 del Código Penal.

“El que se apropie de bien que pertenezca a otro y en cuya posesión hubiere entrado por error ajeno o caso fortuito, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y treinta y seis (36) meses cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, dice la norma.

