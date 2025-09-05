Nequi y Wompi lanzan función que convierte su teléfono en datáfono

Las nuevas funciones permiten que los comerciantes tengan más opciones para recibir pagos. Foto: Tomada de redes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nequi se consolida como una de las principales herramientas financieras en Colombia. Con más de 21 millones de usuarios, la reconocida billetera digital facilita las transacciones que hacen los colombianos en su cotidianidad.

Recientemente esta marca anunció una alianza con la pasarela de pagos Wompi, la cual le ofrece a los comerciantes aún más opciones de pago. Parte de lo más novedoso y llamativo es que mediante la aplicación “Nequi Negocios”, los usuarios ahora pueden convertir su teléfono celular en un datáfono.

Esta nueva función se vale de la tecnología NFC, la cual utiliza las señales de radiofrecuencia que intercambian las tarjetas de crédito de pago sin contacto con las terminales de pago (datafonos y ahora teléfonos celulares). Por ende, para que funcione es importante que los dispositivos móviles tengan entre sus características la conectividad NFC (la mayoría de teléfonos gama media y gama alta de hoy la incorporan).

Según lo explicado por Nequi, esta nueva aplicación dispone de diversos métodos de pago, lo que elimina la necesidad de que los comercios paguen por aparatos adicionales, cables o procesos complejos. Esto hace que las transacciones puedan ser más rápidas.

“En Nequi creemos en el poder de la economía que pasa en las calles, y en el empuje de los emprendedores. Cada venta, por pequeña que sea, mueve al país. Por eso, desarrollamos herramientas pensadas para los que madrugan, emprenden y se la juegan todos los días desde cualquier rincón del país. Nuestro objetivo es que tengan más oportunidades para crecer y seguir siendo motor de la economía colombiana”, afirmó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi.

Lo interesante es que las nuevas opciones de pago no se limitan a las que haría un datáfono, pues Nequi y Wompi permiten otras modalidades y funciones:

Recibir pagos con tarjetas de crédito y débito, usando el celular como si fuera un datáfono (disponible en dispositivos con sistema operativo Android que cuentan con tecnología NFC) Usar el QR Negocios de Nequi

Generar enlaces de pago para ventas digitales (ventas que realicen no presenciales)

Ver el detalle de sus ventas hechas por los medios mencionados anteriormente

Recibir la plata de esas ventas directo en su Nequi (la reciben al instante si es con el QR Negocios de Nequi o al día siguiente hábil si es por los otros métodos de pago, sin embargo, podrán ver la confirmación de la transferencia de manera inmediata).

Según Nequi, hoy más de 3,8 millones de personas confían en su plataforma para gestionar el dinero de sus negocios. Señala que el servicio que ahora ofrecerá en alianza con Wompi será gratuito durante los primeros tres meses contados a partir del lanzamiento, por lo que el cliente solo deberá asumir los impuestos que por ley apliquen. Una vez finalice ese periodo, se aplicarán las tarifas que estos métodos de pago manejan normalmente, las cuales se comunicarán de manera previa.

“Por otra parte, el proceso de registro no tiene ningún costo y debe hacerse directamente desde la App Nequi de siempre en el ícono de “Nequi Negocios”, donde las personas registran la información de su negocio. Luego, el usuario debe descargar la aplicación “Nequi Negocios” desde la Play Store o App Store e ingresar con el nombre de usuario enviado previamente a su correo electrónico una vez completó la información en la app de Nequi de siempre. Posteriormente, accede con la contraseña creada en el registro y, si lo desea, puede activar mecanismos biométricos como huella o Face ID para facilitar el inicio de sesión. Es importante que los usuarios tengan en cuenta que todo este proceso se encuentra sujeto a políticas de aprobación de Nequi y Wompi”, detalló la plataforma.

Ante estas nuevas funciones, Nequi también reitera el llamado a cuidarse de eventuales modalidades de robo o estafas:

Nequi nunca va a llamar a sus usuarios para pedirles claves, contraseñas, códigos ni nada parecido.

Se recomienda a las personas no seguir instrucciones de extraños por WhatsApp, Facebook, Instagram, SMS, correo o llamadas. Así digan que “les van a ayudar” a descargar la app. Además, Nequi dispondrá personal identificado con uniformes de la marca en distintas ciudades del país y eventos, para resolver presencialmente las dudas que los emprendedores puedan tener.

Siga las cuentas oficiales de Nequi para solicitar información o llame directamente a la línea 3006000100 / Opción 5 para resolver los temas específicos de Nequi Negocios.

Si nota algo extraño, repórtelo desde la sección Ayuda en la app Nequi Negocios o desde el chat en www.nequi.com

Si recibe una llamada y lo presionan o lo amenazan con bloquear su cuenta, ¡ojo! Eso no es Nequi.

Nequi no va a pedir a sus usuarios que entren a links extraños ni a páginas externas para recibir pagos o registrarse.

Tampoco les va a cobrar por registrarse en Nequi Negocios. El proceso es completamente gratis.

¿Le dijeron que ya le pagaron? Ingrese a su app y revise en la pestaña de “Transacciones”. Las transacciones no se “desaparecen” de la App Nequi: no se fíe si una persona le informa que ya realizó la transacción pero que no puede mostrarle el comprobante.

Los usuarios también pueden revisar si el comprobante es real usando el QR Nequi Verificador desde la app Nequi Personas. Así confirman que la plata sí llegó.

Compruebe si su saldo cambió.

También se recomienda evitar hacer lo siguiente

No compartir su usuario ni su clave con nadie. Recuerde que esta información es de carácter personal.

No acepte ayuda de extraños para registrarse en Nequi Negocios. El proceso puede realizarlo usted mismo, sin intermediarios.

Y algo importante: si un usuario de Nequi tiene un negocio y decide no pasarse a Nequi Negocios, Nequi no lo va a obligar a hacerlo ni a bloquear su cuenta en la aplicación de Nequi Personas. Quienes decidan no usar Nequi Negocios, y quieran seguir usando Nequi Personas para manejar su comercio o emprendimiento, podrán seguir utilizando con normalidad.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.