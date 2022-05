“No eres tú, somos nosotros”: Nequi registra fallas en su servicio

La plataforma trabaja para restablecer el servicio. Foto: Cortesía

“Nequi, tengo que pagar la cuenta de mi desayuno, no me he podido ir a trabajar. Solucionen eso rápido”, comenta uno de los usuarios en su perfil de Twitter. Como este, hay varios inconformes que no han podido usar la plataforma. De hecho, en la mañana de este miércoles, Nequi fue tendencia en Twitter.

Y es válido el descontento de los usuarios, pues la penetración de herramientas como Nequi en la cotidianidad de millones ha sido importante. Desde empresas que lo reciben como medio de pago y hasta personas que lo utilizan para pagar sus facturas.

Al intentar ingresar, la plataforma arroja mensajes como “No eres tú, somos nosotros. Nuestra conexión no funcionó bien, porfa intenta otra vez en un rato”, o “Trabajamos para volver a estar disponibles lo más rápido posible. ¡Perdón!”.

Al preguntar sobre los motivos de la caída, la compañía dijo esto a El Espectador: “En este momento nuestra app Nequi está presentando fallas. Trabajamos con nuestro equipo para encontrar la raíz de la situación y solucionarlo lo más rápido posible. En el momento, servicios como Tarjeta Nequi, recargas en corresponsables bancarios de Bancolombia, recargas y compras por PSE, funcionan con normalidad. Esperamos informar a nuestr@s usuari@s cuando estemos funcionando al 100%. Equipo Nequi”.

No es la primera vez que Nequi presenta caídas en los últimos meses. Por lo general, estas no suelen superar más de unas cuantas horas.

Consejos para evitar dolores de cabeza

Como se ha dicho en otras caídas de plataformas tecnológicas (como lo ha sido este año con Whatsapp y Amazon Web Services) la principal recomendación es la de no poner todos los huevos en la misma canasta, es decir, disponer de alternativas previendo eventuales fallas de los servicios.

Para el caso de Whatsapp, por ejemplo, en su momento se recomendó instalar otras aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram y Signal y, de hecho, el día de la caída estas ganaron millones de nuevos usuarios.

Para el caso de Nequi, se sugiere tener otras aplicaciones como Daviplata, o una cuenta de ahorros que permita hacer transacciones virtuales. Y no es solo tenerlas, sino mantenerlas con saldo, pues hoy los que más están sufriendo con la marca que se independizó del Grupo Bancolombia, son aquellos que tienen ahí toda su ‘caja’, o parte importante de esta.

No hay por qué entrar en pánico, el dinero sigue estando allí y, al ser una empresa vigilada, los usuarios tienen todas las garantías de que se les responderá por el mismo ante cualquier eventualidad. No obstante, sí es válida la pregunta de si compañías como estas deben indemnizar a sus usuarios cuando eventos como estos ocurran, pues para muchos las afectaciones pueden ser considerables.

