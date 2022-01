¿Qué es Ualá, el nuevo competidor en Colombia de Nequi y Daviplata?

Ualá llega a Colombia con una tarjeta que permite hacer compras en establecimientos físicos y digitales. Foto: Cortesía

Herramientas financieras como Nequi y Daviplata han demostrado ser de gran utilidad en economías como la colombiana. No solo porque se han convertido en una gran alternativa del efectivo como medio de pago, sino porque han facilitado el acceso a servicios que tradicionalmente opera la banca tradicional, como los pagos en línea.

Y es que su atractivo radica en la poca penetración que ha tenido la bancarización en el país, principalmente por el protagonismo de la informalidad. Herramientas como estas permiten que cualquier persona mayor de edad con un teléfono y cédula en mano cree un perfil y comience a enviar y a recibir dinero, sin todos esos trámites que habitualmente exige la banca tradicional.

Los comercios también han despertado un especial apetito por este tipo de herramientas, no solo porque amplían los métodos de pago, sino porque son más atractivos que los datáfonos, porque estos últimos les cobran comisiones. En cambio, con este tipo de herramientas, pagan y reciben dinero a costo cero en las transacciones cotidianas.

Es en este escenario que entra a competir en Colombia Ualá, una herramienta financiera de origen argentino, con presencia en Argentina y México, y que llega con una filosofía que se centra en facilitarle la vida a sus usuarios.

En entrevista con El Espectador, el CEO de Ualá, Pierpaolo Barbieri, reconoció que en el país productos como Nequi y Daviplata prestan un servicio similar al que está ofreciendo, lo cual aplaude, pues para él es importante que exista competencia en este novedoso segmento financiero. No obstante, asegura que su producto viene con varios diferenciales, como lo es una tarjeta que se puede cargar para hacer compras tanto en establecimientos físicos como digitales, incluso si estos se encuentran fuera del país.

Además dispone de un aula virtual, llamada Aula Ualá, en la que sus usuarios podrán acceder a clases de educación financiera en línea, en donde no solo encontrarán cómo utilizar la aplicación, sino cómo tener una vida financiera sana y ordenada.

Barbieri explicó que el lanzamiento hecho este jueves es el resultado de un proceso de incursión en el mercado colombiano, en el que ya cuentan con la autorización de la Superintendencia Financiera (ente de control) y el apoyo de Fogafin (ente que protege los ahorros de los colombianos). “Nuestros usuarios pueden tener la certeza de que le estamos ofreciendo un producto regulado”.

Para su despliegue, Barbieri también detalló que cuentan con aliados como Baloto, que es el lugar en el que las personas pueden depositar el dinero para cargar sus cuentas de Ualá (aunque estas también pueden recibir dinero de transferencias bancarias o por PSE). Además de otros como Cadena, que es el courier local que les brinda el servicio del envío de las tarjetas plásticas a sus usuarios.

Así como sus competidores, las transacciones que se hacen a través de Ualá son gratuitas, salvo en algunas excepciones establecidas por la ley, como es el cobro del 4X1.000, que grava las transacciones de más de $2.300.000 y los saldos que superen los $8.000.000. No obstante, Barbieri asegura que en marzo estos límites serán levantados. “Estamos esperando a que la Superintendencia Financiera nos dé permiso para tener cuentas sin límites”, detalla.

Estamos lanzando con una propuesta transaccional y queremos construir ese ecosistema, tenemos diferenciales como la carga gratuita, llegamos a un acuerdo con Baloto en el que nosotros asumimos esos costos, también tenemos extracciones gratis, tanto en Baloto como en los cajeros, además de una tarjeta que te permite transaccionar en todo el mundo. Hay tantos colombianos que compran online fuera de Colombia y pagan a un tipo de cambio más alto. Nosotros rompemos con eso y creemos que con eso vamos a poder crecer un montón.

Normalmente en Colombia esperamos que siga la trayectoria de Argentina y es que la mayoría de la gente menor de 35, el 70 % pero tratamos de hacer un producto que sea accesible para todos.

La cuenta es gratis, al igual que las transferencias y la tarjeta. El tipo de cambio es mejor en las compras internacionales y la digitalización del dinero es gratuito. Ya cualquier persona puede pedir la tarjeta y entre tres y cinco días tarda en llegar, tenemos un courier local que es Cadena.

Si no se tranza más de 2,3 millones no aplica el 4 X 1.000, se pueden tener hasta 8 salarios mínimos en la cuenta. Desde marzo esperamos que no haya límites, estamos esperando a que la superintendencia financiera nos dé permiso para tener cuentas sin límites.

Aunque no lo ha dicho de forma oficial, es muy probable que a futuro Ualá introduzca en Colombia productos que ya tienen disponibles en Argentina, como lo es la opción especializada en comercios, y la posibilidad de realizar préstamos crediticios a sus usuarios. De momento, su incursión en Colombia está agarrando fuerza, y se prepara para competir cabeza a cabeza con los ya exitosos Nequi y Daviplata.

También hay que decir que, para entrar en Colombia, Ualá tuvo que invertir US$80 millones, lo cual es tan solo una fracción del dinero que ha levantado en rondas de inversión. Por ejemplo, en agosto de 2021 recibió US$350 millones en una ronda de inversión Serie D liderada por SoftBank Latin America Fund y Tencent.

Aunque los servicios que ofrece a sus usuarios son gratuitos, esta empresa obtiene ganancias de las comisiones que le cobra a ciertos aliados, así como en la línea de negocio de préstamos de dinero.

“Es un gran orgullo para Ualá lanzar hoy para toda Colombia, un mercado con el que soñamos desde nuestro lanzamiento. Porque queremos traer las finanzas al siglo XXI. Venimos a invertir en el talento local para revolucionar el mercado, con un ecosistema financiero que sea más abierto, más digital, y radicalmente más inclusivo”, concluyó Barbieri.