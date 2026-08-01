Pagos de prosperidad social en agosto 2026: ¿qué subsidios pagan este mes?

Prosperidad Social invita a los participantes a consultar únicamente los canales oficiales de la entidad para conocer las fechas. Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador

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Recientemente, Prosperidad Social presentó el cronograma de entrega sobre las transferencias monetarias que se harán en agosto. La invitación es a que los beneficiarios conozcan las fechas y se programan para el retiro o la recepción de los recursos.

Colombia Mayor

Este programa avanza con la entrega de los recursos que corresponden al sexto ciclo, el cual inició el 29 de julio e irá hasta el 19 de agosto. Tenga en cuenta que el siguiente ciclo, el séptimo, está programado para el 31 de agosto.

Línea de emergencia

Este es un mecanismo del programa de Renta Ciudadana que brinda ayudas financieras rápidas, las cuales buscan proteger el mínimo vital de los hogares damnificados por desastres naturales u otras emergencias.

La entrega de su primer ciclo inició el 23 de julio, e irá hasta el primero de agosto. El segundo ciclo iniciará el 11 de agosto y, el tercero, el 24 de agosto.

Compensación del IVA y Renta Ciudadana

Los beneficiarios comenzarán a recibir esta transferencia desde el 21 de agosto, que es cuando corresponde el inicio del cuarto ciclo.

Renta Joven

Para quienes reciben recursos del programa Renta Joven, el inicio del nuevo ciclo será el 31 de agosto.

“Prosperidad Social invita a los participantes a consultar únicamente los canales oficiales de la entidad para conocer las fechas, modalidades de entrega de las transferencias y demás información relacionada con cada programa. Las fechas del cronograma están sujetas a cambios por disponibilidad financiera”, detalló la entidad, al recordar que estas fechas pueden estar sujetas a cambios por disponibilidad financiera.

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