Pagos de Prosperidad Social en julio de 2026: qué subsidios pagan y fechas de giros

Si usted es beneficiario, tenga en cuenta la siguiente información. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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En julio, son diversas las fechas en las que Prosperidad Social adelantará los pagos de transferencias económicas.

Si usted es beneficiario, tenga en cuenta la siguiente información.

Renta Joven

La entrega se realizará mediante el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), de acuerdo al último dígito del documento de identidad:

9 de julio de 2026: documentos terminados en 1, 2 y 3.

10 de julio de 2026: documentos terminados en 4, 5 y 6.

14 de julio de 2026: documentos terminados en 7, 8, 9 y 0.

Por giro, del 10 al 21 de julio, en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros .

Usted puede consultar los puntos autorizados de su municipio mediante este enlace.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Para este programa se ha destinado una inversión que supera los COP 328.000 millones, los cuales beneficiarán a 771.554 hogares en situación de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema.

La entrega del actual ciclo se inició el pasado 13 de junio pero, por medidas de blindaje electoral, se suspendió durante algunos días. Su reanudación se dio del 22 de junio al 6 de julio.

“Este ciclo cuenta con procesos de focalización, actualización y verificación para garantizar que los recursos públicos se asignen bajo la normativa vigente. Esta medida permite brindar una nueva oportunidad a los hogares beneficiarios para acreditar el cumplimiento de los compromisos asociados al programa Renta Ciudadana”, informó la entidad en su momento.

Colombia mayor

Este programa, en cada uno de sus ciclos, entrega COP 230.000 a más de tres millones de adultos mayores en el país. El próximo ciclo se iniciará el 29 de julio, el más reciente se inició el 17 de junio.

“Con Colombia Mayor seguimos cumpliendo el compromiso del Gobierno nacional de brindar un ingreso que contribuya a mejorar las condiciones de vida de millones de personas mayores. Estos recursos representan un apoyo importante para su bienestar, su alimentación y la atención de necesidades básicas, especialmente para quienes no cuentan con una pensión”, afirmó el director de Prosperidad Social, Álvaro Mauricio Rodríguez Amaya.

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