Pida la factura: denuncian nueva modalidad de estafa por Rappi

La empresa ha atendido estos casos, mientras que los usuarios piden mejores mecanismos que mitiguen los riesgos de estafa. Foto: Cristian Garavito

en lo que va de la semana se han conocido por lo menos dos denuncias en redes sociales de modalidades de estafa que estarían implementando algunos rapitenderos.

Recientemente informamos en El Espectador sobre una de estas, de las que fueron víctimas dos creadores de contenido. Ellos aseguran que hicieron un mercado por $400.000, pero que cuando llegó a la portería el domiciliario les pidió el código de verificación, ellos confiaron y lo suministraron, pero cuando bajaron a recoger la entrega solo encontraron una gaseosa y unos chocorramos.

Dicen que reclamaron a la plataforma, pero que la respuesta que recibieron era que prácticamente no se podía hacer nada porque ellos mismos suministraron el código con el que se verifica la entrega del domicilio.

Pero también se ha hecho viral otra denuncia, hecha por @Tipsladegomez, en donde se advierte una modalidad de estafa similar.

En el video, la creadora de contenido explica que hizo un pedido a Rappi, y que el mensajero llegó a entregarlo hasta la puerta de su apartamento. El pago era en efectivo, así que ella le entregó el dinero y el repartidor, el pedido.

Minutos más tarde es contactada por el departamento de soporte de la aplicación, quien le notifica que el rapitendero quiere cancelar el servicio. Ella les explica que el pedido ya fue entregado, a lo que le responden que para validar necesitan una foto de la comida y de la factura.

“Mandé la foto de la comida y, ¡oh sorpresa!, no tengo factura. El tipo la quitó, porque no trae la factura acá. Les digo que no tengo la factura porque no me la dieron”.

De soporte le explicaron que siempre todos los domicilios van con factura, y que al no haber el comprobante tendrían que dar por cancelado el servicio, quedando la usuaria con una deuda con Rappi equivalente al precio del pedido (unos $90.000).

La recomendación que da es que siempre que se reciba el pedido hay que verificar que este quede cerrado en la aplicación y que el domiciliario efectivamente entregue la factura.

En una actualización, la creadora de contenido en TikTok explicó que después de subir su denuncia a redes sociales le llegó una notificación a la aplicación de Rappi en donde le informaron que ya no tenía ninguna deuda con la plataforma.

En el caso de la pareja de creadores de contenido asesores de la plataforma se pusieron en contacto con ellos para escucharlos y resolver sus quejas.

De cara a todo esto, los usuarios han solicitado a la plataforma implementar mejores mecanismos que protejan a los usuarios ante eventuales intentos de estafa

