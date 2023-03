¡Planee su viaje!: novedades en movilidad durante el puente festivo

Unidades de Policía de Tránsito estarán controlando la movilidad en los puntos de ingreso a Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad

Casi cuatro millones de vehículos se movilizarán por las carreteras del país durante este puente festivo del 18, 19 y 20 de marzo, según el Ministerio de Transporte, y están contemplados varios cierres de vía. Se los contamos.

Autopista Medellín-Bogotá

El Invías confirmó que la Autopista Medellín-Bogotá estará habilitada a un carril durante el fin de semana y el lunes festivo bajo un horario especial:

Planee su viaje porque esta importante carretera estará abierta solo entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Si transitará por la zona fuera de los horarios designados, la entidad habilitó el corredor Medellín - Cisneros- Puerto Berrío-Puerto Boyacá-Caño Alegre para vehículos livianos y Medellín-Manizales-Bogotá para vehículos pesados.

Pico y placa en Bogotá

Entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m. del lunes festivo estará habilitado el ingreso a vehículos con placas pares y desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., vehículos con número impar.

Conexión Vía Panamericana

La vía provisional, ubicada en la zona rural de Rosas (Cauca), será objeto de actividades de mantenimiento.

Por ello, hasta el próximo lunes festivo 20 de marzo se llevará a cabo el cierre total de este corredor inaugurado por el Gobierno Nacional la semana pasada.

El lunes, el tránsito por la vía volverá a habilitarse en sentido norte-sur (Cauca - Nariño) entre las 7:00 a.m. y las 6.00 p.m.

Así mismo, el Invías hizo un llamado a todos transportadores de carga para que no excedan el peso establecido de 43 toneladas (peso bruto) sobre la vía provisional. Para los vehículos livianos continúan habilitadas las vías alternas Depresión-La Sierra -Rosas; Piedra Sentada-El Tambo-Popayán y San Francisco-El Pepino (Pasto - Mocoa).

Precauciones antes de viajar

El Invías recomendó a los conductores que, antes de emprender su viaje, revisen su vehículo y consulten el estado de las vías marcando al número #767.

“Nuestra recomendación a los conductores como siempre es: no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo ningún motivo en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas en la vía, no utilizar elementos distractores, como dispositivos móviles, a la hora de conducir y realizar pausas activas si los recorridos son largos”, aseguró el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Brigadier General Wilson Javier González Delgadillo.

Durante estos días, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional tendrá dispuestos de cerca de 5.600 hombres y mujeres en 110 puestos de control para prevenir la siniestralidad y contribuir a la seguridad en toda la red vial nacional.

En materia de pasajeros, se estima que 1.328.266 se movilicen a través de las terminales terrestres en 146.412 vehículos y 826.000 viajen desde los principales aeropuertos del territorio nacional.

