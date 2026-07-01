Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 1 de julio

Desde los COP 4.415 de enero de 2025, la moneda ha caído mil pesos Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

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El dólar abrió a la baja. Hoy, 1 de julio, la moneda estadounidense inició la jornada en COP 3.413, una reducción de 37 pesos en contraste con la ronda de ayer (COP 3.450).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.440,83, fijada por la Superintendencia Financiera, una leve reducción de 0,09 % si se compara con el día anterior.

La divisa continúa una senda a la baja que confluye con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado. Desde los COP 4.415 de enero de 2025, la moneda ha caído mil pesos. Y si se compara julio con julio, hoy la divisa se ha desvalorizado seiscientos veintidós pesos.

¿Qué afecta el precio del dólar?

Entre los factores que han protagonizado los movimientos en la tasa de cambio, el más relevante ha sido el de la guerra en Oriente Medio. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques este fin de semana en medio de acusaciones mutuas de violaciones del alto el fuego.

El domingo, ambas partes trataron de rebajar las tensiones con el anuncio del fin de las hostilidades.

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que representantes de Estados Unidos y de Irán se reunirán el martes en Catar, al tiempo que Teherán anunció el envío de una delegación de expertos a Doha.

Sin embargo, la República Islámica redujo las expectativas al sostener que no habrá “ninguna reunión de negociación con la parte estadounidense”.

Poco después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en Fox News que los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner viajarían allí “esta semana para participar en reuniones de alto nivel”.

Durante la jornada, la cancillería iraní desmintió que esa reunión vaya a llevarse a cabo, aludiendo a una información “incorrecta”.

Sin embargo, más tarde el vocero del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqai, anunció que una delegación viajará a Doha a finales de la semana para discutir la implementación de las cláusulas del memorando.

La incertidumbre ha llevado a que suba, de nuevo, el precio del petróleo, que ya había caído tras el anuncio de las negociaciones de paz.

Los bancos centrales de Estados Unidos y Colombia

De otro lado, la calma reinó en el mercado de bonos del Tesoro después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, puede permanecer en su cargo por ahora, reforzando la independencia del banco central respecto de la Casa Blanca.

“Una Reserva Federal percibida como sujeta a la dirección política probablemente introduciría una prima de riesgo persistente en los activos denominados en dólares estadounidenses”, afirmó Michael Reynolds de Glenmede a Bloomberg. “Eliminar ese riesgo extremo, incluso uno que los mercados solo habían descontado de forma indirecta, es un factor positivo, aunque discreto, para la estabilidad de las perspectivas de tipos de interés a largo plazo”.

Entre tanto, esta semana se define el futuro de las tasas de interés en Colombia. La decisión de este martes, en manos del Banco de la República, llega en un punto de quiebre por cuenta de los factores en materia de política económica, pero también de política por cuenta del cambio de gobierno que se avecina.

Hasta ahora, en las tres decisiones del año, el Banco ha elevado las tasas en dos ocasiones consecutivas (con subidas de 100 puntos básicos en cada una) y en la tercera hizo una pausa y las dejó quietas. Para este punto, prácticamente todos los analistas dan por hecho que el Banco efectuará un alza en sus tasas de interés este martes, aunque no es claro de cuánto será.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (junio), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.663.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (mayo), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.800.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.615 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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