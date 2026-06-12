Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 12 de junio

El dólar en Colombia abrió por debajo de los COP 3.500. Foto: Archivo

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El dólar en Colombia abrió este viernes en COP 3.473. La tasa de cambio está mostrando una tendencia a la baja: esta semana ha caído 2,71 %; en lo corrido del año ha bajado 7,58 % y en los últimos 12 meses la caída es de 16,48 %.

El jueves el dólar cerró en COP 3.493, COP 56 por debajo del miércoles.

La Tasa Representativa del Mercado vigente para este viernes 12 de junio es de COP 3.513,54 (COP 53,5 menos que la del jueves).

En casas de cambio, la compra de dólares está en promedio en COP 3.560 y la venta, en COP 3.695.

Uno de los aspectos clave para el desempeño del dólar en el mercado internacional es la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Donald Trump mencionó la posible firma de un acuerdo este fin de semana. “Acabamos de llegar a un acuerdo muy bueno para poner fin a la guerra con Irán y, una vez finalizados los documentos, lo que debería hacerse en los próximos días... probablemente tendremos una firma, tal vez en Europa”, dijo.

La guerra mantiene el precio del Brent por encima de los USD 90, por el cierre en el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del crudo y del gas licuado del mundo.

Otro de los factores clave es la expectativa sobre el futuro de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

El índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 4,2 % interanual, frente al 3,8 % registrado en abril, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Se trató de la cifra más alta desde abril de 2023. La principal causa fue el alza de la gasolina por la guerra en Medio Oriente. La Fed se reunirá la próxima semana y los mercados esperan que en esta reunión mantenga sin cambios las tasas.

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A nivel local, según un informe de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, la dinámica del peso se verá influenciada “por el posicionamiento de los inversionistas de cara a la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia en el país”. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se medirán en las urnas el próximo domingo 21 de junio.

Para Investigaciones Económicas de Bancolombia, en los próximos meses incidirán en la volatilidad del dólar en Colombia la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, las elecciones y las emisiones de deuda del Gobierno.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (mayo), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.750.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (mayo), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.800.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.640 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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