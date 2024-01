Dólar hoy en Colombia: precio de la moneda este 16 de enero

Los mercados en Estados Unidos estiman que este año habrá seis recortes de un cuarto de punto (0,25 %) por parte de la Reserva Federal y más de un 50 % de probabilidades de un séptimo recorte. La primera baja se espera para mayo. Imagen de referencia. Foto: Archivo

Este martes 16 de enero, el dólar tendrá su primera jornada bursátil de la semana, tras el festivo en Estados Unidos por la conmemoración del Día de Martin Luther King del pasado lunes. Ese día, el dólar (modalidad Next Day) se cotizó a un promedio de $3.907,90.

Pasados unos minutos desde la apertura del mercado bursátil, la divisa inicia la jornada de este martes en $3.939. Esto se traduce en un incremento de $32 en comparación con el cierre del día anterior.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM), definida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se mantuvo inalterada en $3,901.38. La TRM actual disminuyó un 16,89 % ($792,61) respecto a hace un año, el 16 de enero de 2023, y se redujo un 1,4 % ($55,38) frente al 16 de diciembre de 2023.

El rumbo del dólar

Según los expertos consultados, para esta semana pronostican una divisa que puede estar entre los $3.900 y los $4.000. El valor de la divisa continúa manifestando una alta dependencia de las decisiones que tome la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en torno a las tasas de interés.

Los mercados apuestan que este año habrá seis recortes de un cuarto de punto (0,25 %) por parte de la Reserva Federal y más de un 50 % de probabilidades de un séptimo recorte. La primera baja se espera para mayo.

“En algún momento nos daremos cuenta de que no es tan fácil estabilizar los objetivos de inflación del 2% que buscan los bancos centrales, por lo que el optimismo sobre las tasas en EE.UU. en particular probablemente sea exagerado”, dijo el vicepresidente de BlackRock Inc., Philipp Hildebrand, a Bloomberg.

“La inflación de los bienes va a seguir cayendo con bastante rapidez —ahora tenemos cifras negativas— y eso, básicamente, reduce las cifras de inflación general de manera bastante drástica”, sostuvo Hildebrand en una entrevista con Bloomberg. “Como resultado, los mercados ahora han descontado lo que creo que probablemente son recortes excesivos de las tasas de interés en EE.UU.”, agregó.

