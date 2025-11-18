Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 18 de noviembre

El precio del dólar sigue dependiendo de las relaciones comerciales de Estados Unidos, así como de las decisiones de la Fed. Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.760. Esto se traduce en un incremento de COP 17 frente a cierre del viernes, así como una variación del 0,45 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.764,77.

En el último mes, el dólar ha sostenido una tendencia a la baja, al perder COP 103. Un umbral de COP 3.700 es algo atípico en el promedio que se ha registrado en los últimos años.

Que el dólar esté a la baja no es un escenario exclusivo de Colombia. Parte importante de esto responde al panorama macroeconómico de Estados Unidos, marcado por las tensiones arancelarias, el enfriamiento del mercado laboral y la lucha contra la inflación, lo cual ha llevado a que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas, pero con dudas de lo que pueda pasar en los próximos meses.

Lo que decida la Fed es clave, ya que una reducción de tasas puede traducirse en incentivos a la inversión. Esto, a su vez, incrementa el flujo de billetes hacia países como Colombia, lo que hace que el precio baje al haber más oferta que demanda.

Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú Colombia, también coincide en que la reciente apreciación del peso colombiano responde, “en primer lugar, al escenario internacional tras la finalización del cierre de gobierno en Estados Unidos; en segundo, a las operaciones del Ministerio de Hacienda, que ha mantenido una dinámica de venta de dólares por USD 4.100 millones en lo corrido del año”.

Monzón añade que el mercado empieza a incorporar “las expectativas de una tasa de interés más alta en Colombia, en línea con la expectativa sobre el salario mínimo de 2026”.

En ese contexto, explica la experta de Itaú Colombia, las proyecciones de tasas elevadas por un periodo prolongado, e incluso la posibilidad de un aumento, “refuerzan la apreciación del peso, que alcanza un descenso del 15 % en lo corrido del año”, indica.

El dólar al cierre de 2025

Cuando se amplía el horizonte más allá de las próximas semanas, las expectativas se organizan en torno a un dólar algo más alto que el actual, pero lejos de los picos de 2022.

En su análisis, Monzón señala que unas tasas de interés promedio más altas llevan a Itaú a considerar “una tasa de cambio COP 3.900 por USD para este y el próximo año”.

A esto se suman las encuestas y proyecciones de otros actores del mercado:

La Encuesta de Expectativas del Banco de la República recoge que los analistas consultados esperan una TRM alrededor de COP 4.000 al cierre de 2025, y una tasa en la franja de COP 4.000– COP 4.100 para 2026 y 2027.

El Banco de Bogotá proyecta una TRM promedio de COP 3.917 para noviembre y de COP 4.100 para diciembre de 2025.

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo también apunta en esa dirección: para diciembre de 2025, los analistas prevén una tasa de cambio cercana a COP 4.000, ligeramente por debajo del pronóstico del mes anterior (alrededor de COP 4.030).

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.