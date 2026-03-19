Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza en los mercados este 19 de marzo

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Para el arranque de las negociaciones de este jueves, el dólar en Colombia abrió su cotización al alza y volvió a superar la barrera de los COP 3.700.

La jornada de este 19 de marzo sitúa a la divisa en COP 3.710,99, es decir, COP 19,99 por encima del cierre del miércoles (COP 3.691).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera, se ubica en COP 3.704,17.

La decisión de la Fed y el dólar en Colombia

El miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dejó sin cambios sus tasas de interés en el rango de 3,50 % a 3,75 %, una decisión que los mercados siguen de cerca porque influye sobre el valor del dólar, los flujos de capital y las condiciones financieras globales.

Lo que haga la Fed sigue siendo clave para países como Colombia. Cuando las tasas en Estados Unidos se mantienen altas, los activos en dólares suelen conservar atractivo para los inversionistas, lo que puede sostener la fortaleza de esa moneda frente a otras divisas.

A eso se suma el mensaje de este miércoles de Jerome Powell, presidente de la Fed, sobre la inflación. Si la guerra en Oriente Medio termina presionando los precios de la energía y alimentando la inflación en Estados Unidos, el mercado puede interpretar que la Fed tendrá menos espacio para bajar tasas pronto. Esa expectativa también puede incidir en el comportamiento del dólar.

Si más adelante la Fed opta por bajar las tasas, esa presión podría moderarse y abrir espacio para un dólar menos fuerte en mercados emergentes como el colombiano.

Sin embargo, el comportamiento del dólar en Colombia no depende solo de la Fed. También pesan variables como el precio del petróleo, la percepción de riesgo y el contexto fiscal del país, entre otros factores.

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