Precio del dólar hoy en Colombia: así abrió la moneda este 2 de julio

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El dólar abrió a la baja. Hoy, 2 de julio, la moneda estadounidense inició la jornada en COP 3.370, una reducción de 43 pesos en contraste con la ronda de ayer (COP 3.413).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.403,35, fijada por la Superintendencia Financiera, una leve reducción de 1,09 % si se compara con el día anterior.

La divisa continúa una senda a la baja que coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado. Desde los COP 4.415 de enero de 2025, la moneda ha caído más de mil pesos. Y si se compara julio con julio, hoy la divisa se ha desvalorizado seiscientos veintidós pesos.

¿Qué afecta el precio del dólar?

El Banco de la República subió este martes su tasa de interés en 75 puntos básicos, con lo que la tasa de referencia llega a 12 %. La decisión estuvo dividida entre los siete miembros de la junta directiva: cuatro codirectores votaron por el incremento anunciado, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno más por mantener las tasas quietas.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien votó por la reducción, calificó la decisión como “errada” y advirtió que “esta nueva decisión del grupo mayoritario va a tener, nuevamente, impactos en cuanto a la capacidad de la economía para profundizar los niveles de crecimiento y de desarrollo”.

De fondo está una inflación que no cede. El Banco señaló en su comunicado que “los indicadores de inflación han mantenido una tendencia ascendente, con la inflación total ubicándose en 5,8 % en mayo, mientras que la inflación básica (sin alimentos ni regulados) lo hizo en 6,0 %, alejándose de la meta establecida por el Banco”. El gerente de la entidad, Leonardo Villar, señaló que la convergencia de la inflación hacia la meta de 3 % ahora se ubicaría más cerca de 2028.

Los analistas consultados coinciden en que el ciclo alcista no ha terminado. Para BBVA Research, la tasa podría cerrar el año en 12,25 %; otros no descartan un ajuste adicional de 100 puntos básicos, hasta 13 %.

Estados Unidos no renovará el T-MEC

Estados Unidos declinó este miércoles extender el tratado de libre comercio con Canadá y México (T-MEC) en su formato actual, y anunció que necesita más tiempo para resolver los diferendos con sus socios. Si el tratado hubiera sido renovado este miércoles, se habría prolongado 16 años. Mientras continúen las negociaciones, se renovará anualmente, a menos que una de las tres partes lo denuncie formalmente.

“Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual”, declaró el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en un comunicado tras una reunión por videoconferencia con sus homólogos. “Estados Unidos seguirá trabajando con México y Canadá para abordar las deficiencias del acuerdo y reducir nuestros déficits comerciales con estos países”, añadió.

El presidente Donald Trump había dicho a principios de mes que no contemplaba renovar el pacto tal como está, a pesar de que nació por presión suya en 2020. Trump declaró que Estados Unidos “no necesita nada” ni de Canadá ni de México, y que esos países necesitan en cambio “muchas cosas” de su país.

Por su parte, el gobierno mexicano se mostró optimista. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo a periodistas que “no es que hoy se vaya a acabar el tratado, ni mucho menos”. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que “no hay una diferencia que yo identifique sustantiva o suficiente como para que no la podamos resolver, no la veo”.

Una nueva ronda de negociaciones está prevista entre Estados Unidos y México para el 20 de julio, sin que se haya anunciado ninguna nueva fecha para las conversaciones con Canadá.

Petróleo: EE. UU. libera reservas estratégicas

Estados Unidos liberó más de 89 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica, según datos oficiales publicados este miércoles, la mitad del compromiso asumido para mitigar los efectos del conflicto en Oriente Medio. Al 26 de junio, la reserva estratégica de petróleo (SPR) contaba con 326 millones de barriles, según la EIA, la agencia de información sobre energía de Estados Unidos, su nivel más bajo desde 1983.

Washington se comprometió a liberar progresivamente 172 millones de barriles para hacer frente a la ausencia de parte de las exportaciones de hidrocarburos del Golfo, provocada por la guerra desatada a finales de febrero por ataques israelo-estadounidenses contra Irán. Estados Unidos e Irán mantienen este miércoles conversaciones técnicas indirectas en Catar, tras un protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio.

En su informe semanal, la EIA también destaca una nueva caída de las existencias comerciales de petróleo la semana pasada (3,8 millones de barriles menos), que las sitúa en un nivel sin precedentes desde 2018. Las exportaciones cayeron hasta apenas 4 millones de barriles diarios, al igual que las importaciones, que quedaron en torno a 5,3 millones de barriles diarios. La producción nacional se mantiene estable, en más de 13 millones de barriles diarios, con las refinerías operando al 96,6 % de su capacidad.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (junio), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.663.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (mayo), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.800.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.615 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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