Dólar hoy en Colombia: este es el precio con el que arranca la divisa el 30 de julio

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El dólar sigue cayendo y se mantiene cerca de los niveles más bajos que ha tocado en los últimos años.

De hecho, para la apertura de los mercados de este jueves, abrió nuevamente a la baja en COP 3.186, una reducción de ocho pesos frente al cierre anterior, del miércoles, cuando la divisa terminó la sesión en COP 3.194.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de hoy está en COP 3.206,18, también cayó, aunque solo un peso frente a la del día anterior.

Los factores clave para el dólar

Durante buena parte de este año, cuando el crudo subía, el peso solía fortalecerse, y viceversa. Esa correlación inversa, la lógica de que un petróleo caro le trae más dólares a Colombia por sus exportaciones, ha sido uno de los argumentos más usados por los analistas para explicar el comportamiento de la tasa de cambio.

Pero en las últimas semanas esa relación se rompió: el peso ha seguido apreciándose incluso cuando el petróleo ha tenido movimientos bruscos en ambas direcciones por el conflicto en Oriente Medio.

De todos modos, los precios del petróleo se dispararon el miércoles después de que la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio reavivara los temores a perturbaciones en el suministro mundial de crudo.

También hay factores internos que inciden en los movimientos de la divisa. El primero es la política monetaria: el Banco de la República subió su tasa de intervención hasta el 12 % en junio, su nivel más alto desde marzo de 2024, lo que amplía el diferencial entre lo que rinde el peso y lo que rinde el dólar y hace más atractivo para los inversionistas extranjeros el llamado carry trade: endeudarse en dólares para invertir en pesos colombianos. El Grupo Cibest anticipa un alza adicional de 75 puntos básicos en la reunión del Banrep programada para este viernes 31 de julio.

El segundo factor es político. Según Campos, el mercado está apostando a que el nuevo Gobierno, que asume el 7 de agosto, traerá mayor ortodoxia fiscal, lo que reduce la percepción de riesgo sobre el país. Esa lectura tiene, además, un respaldo numérico: según el Radar Bancolombia, elaborado por el Grupo Cibest, los CDS a cinco años de Colombia (un instrumento que funciona como un seguro contra el impago de la deuda) corrigieron 69 puntos básicos desde la primera vuelta presidencial, una caída del 29 % anual en junio.

El tercer factor tiene que ver con movimientos de deuda del Gobierno saliente. Entre septiembre y diciembre del año pasado, el Ministerio de Hacienda monetizó cerca de USD 9.000 millones a través de swaps, bonos en euros y una colocación directa a Pimco por COP 23 billones, una oferta de dólares que, según el Radar Bancolombia, marcó el punto en que la tasa de cambio empezó a apartarse de forma significativa de su “valor justo”: el nivel que los modelos económicos calculan como coherente con los fundamentales de la economía colombiana.

Según el Grupo Cibest, el peso colombiano está hoy más fuerte de lo que justifican los datos duros de la economía, como el déficit fiscal, el precio del petróleo y el comportamiento de la deuda, y el rango proyectado para el segundo mes del segundo semestre se ubica entre COP 3.400 y COP 3.650.

El peso de la guerra en Oriente Medio y la economía gringa

El telón de fondo de esta pelea entre el dólar y el petróleo viene de varias semanas de sube y baja en el crudo.

Recientemente se reanudaron los bombardeos con mayor intensidad. El ejército estadounidense anunció que interceptó misiles procedentes de Irán dirigidos contra sus fuerzas “desplegadas en Oriente Medio”. La televisión iraní informó después de ataques estadounidenses en el noroeste del país.

Washington también mencionó ataques en Irak contra grupos armados proiraníes, llevados a cabo juntos con Arabia Saudí, que fue blanco de misiles lanzados desde territorio iraquí.

Además, este miércoles un ministro del gobierno de Yemen acusó a los rebeldes hutíes de actuar bajo la guía de Irán para establecer un sistema de cobro de tarifas a los barcos que transitan por el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandab, según dijo a la AFP. El temor es que los hutíes repliquen en Yemen la estrategia que Irán ya aplica en el estrecho de Ormuz.

De otro lado, este jueves se conoció que la inflación en junio fue de 3,7%, según las cifras publicadas por el Departamento de Comercio. El dato quedó en línea con las expectativas de los analistas y debido a la reducción en los precios de la gasolina en coincidencia con una pausa en el conflicto de Oriente Medio.

Además, la economía de Estados Unidos creció 1,5% a tasa anualizada en el segundo trimestre de 2026, menos de lo esperado por los analistas.

Y la Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos resolvió este miércoles mantener sus tasas de interés, en una decisión dividida. Por mayoría se estableció el rango de 3,50-3,75 % sus tasas de referencia, por quinta vez consecutiva.

El resultado de la reunión de la Fed estuvo alineado con las expectativas de analistas y fue la primera reunión del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh.

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