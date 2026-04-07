Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza la divisa este 7 de abril

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El dólar se ha mantenido esta semana con una tendencia al alza.

La moneda estadounidense arranca la jornada de este martes 7 de abril en el mercado spot colombiano con un valor de COP 3.690, lo que representa un incremento de COP 4,52 frente al cierre anterior, que fue de COP 3.685,48 el pasado 6 de abril.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue fijada por la Superintendencia Financiera en COP 3.664,41. El valor representa una caída de 11,4 pesos frente al mismo valor del día anterior.

¿Qué factores mueven el precio del dólar?

El comportamiento de la divisa sigue marcado por el frente externo. La guerra en Medio Oriente, que ya entró en su sexta semana, ha alterado los flujos globales de crudo mientras el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado.

En ese contexto, Arabia Saudita ha redirigido buena parte de sus envíos al puerto de Yanbu, en el mar Rojo, y el Brent acumulaba un alza de más de 50 %.

El último movimiento que se conoce es que los precios del petróleo subieron el martes tras el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito de hidrocarburos del Golfo.

El estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía 2,6 % a 115,34 dólares, su nivel más alto en un mes. Mientras que el Brent del mar del Norte aumentaba 1,3 % a 111,24 dólares.

Ese entorno ha mantenido el atractivo del dólar como activo refugio, aunque para Colombia los altos precios del petróleo también pueden darle soporte al peso, ya que es el un fuerte producto de exportación.

Proyecciones para el precio del dólar

▶️ En marzo, la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo mostró que el consenso del mercado apuntaba a una tasa de cambio de COP 3.800 para diciembre de 2026.

▶️ En la encuesta mensual de expectativas del Banco de la República, la media para el 31 de marzo de 2026 fue de COP 3.716,93, mientras que para el 31 de diciembre de 2026 se ubicó en COP 3.800,22.

▶️ Banco de Bogotá proyectó una TRM de COP 3.800 para abril de 2026.

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