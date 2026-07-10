Precio del dólar en Colombia hoy: así abre la divisa este 10 de julio

Imagen de referencia. Foto: José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar inicia la última jornada de la semana con otra caída.

La divisa arrancó las negociaciones de este 10 de julio en COP 3.282, unos 5 pesos por debajo del cierre del jueves (COP 3.287).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera quedó en COP 3.305,38.

¿Por qué el peso sigue fuerte?

Colombia lleva meses emitiendo deuda interna a un ritmo acelerado. Según un informe del Banco de Bogotá conocido a mediados de junio, Hacienda ya había usado el 78 % del cupo de TES autorizado para 2026, y si la velocidad de colocación se mantenía, el cupo total se agotaría hacia mediados de agosto.

El jueves 9 de julio, precisamente, el Gobierno emitió COP 3 billones más en títulos con vencimientos a 4, 9, 14 y 32 años. La demanda fue de COP 6,2 billones, 4,1 veces el monto ofrecido. Las tasas de esos TES quedaron en 12,120 % para los TES 2030, 11,885 % para los TES 2035, 11,850 % para los TES 2040 y 12,050% para los TES 2058. Todas cercanas a la actual tasa de intervención del Banco de la República (12 %).

Esa dinámica tiene un efecto directo sobre el dólar: tasas altas en TES atraen capital extranjero que llega en dólares, se convierte a pesos y presiona la divisa a la baja. Pero el margen se estrecha. El Gobierno que se posesiona el 7 de agosto llegará con poco espacio disponible en el cupo de emisión para lo que queda del año.

Así mismo, la semana pasada, en una decisión que sorprendió a buena parte del mercado, la Junta del Banco de la República subió la tasa de intervención en 75 puntos básicos, hasta 12 %, en una votación dividida: cuatro codirectores a favor del alza, dos que optaron por un recorte de 50 puntos y uno que defendió dejarla quieta. El mercado esperaba un ajuste más modesto, de solo 50 puntos.

Con la inflación en 6,14 % y lejos de la meta del 3 %, el diferencial entre las tasas colombianas y las de la Reserva Federal de Estados Unidos, que lleva meses en 3,75 %, se amplía. Eso hace más atractivo el peso para quienes buscan rentabilidad: traen dólares, invierten en deuda local y, de paso, fortalecen la moneda colombiana.

La economía de EE. UU.

En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo bajaron levemente a 215.000 en la semana que terminó el 4 de julio, según informó este jueves el Departamento de Trabajo. El resultado estuvo por debajo de las 217.000 que esperaba el mercado. Las solicitudes continuas, que miden el total de personas recibiendo prestaciones, subieron ligeramente a 1,81 millones.

El dato sugiere que los empleadores siguen siendo reacios a despedir trabajadores, aunque el informe de empleo de junio ya había mostrado una desaceleración en la contratación.

La Reserva Federal de Estados Unidos se reúne el 28 y 29 de julio para decidir sobre tasas. Si confirma que se acerca un recorte, el dólar seguiría perdiendo terreno frente al peso. Si sale más cauta de lo esperado, parte de esta calma cambiaria podría revertirse.

Lo que viene para el dólar

Esta semana llega con un dato que puede mover la aguja del dólar en cualquier dirección. El DANE publica la inflación de junio, y se espera que se ubique algo por encima del 6 % anual.

Si el dato confirma esa expectativa, refuerza el argumento que usó el Banrep para subir la tasa la semana pasada, y con eso el diferencial frente a la Reserva Federal de Estados Unidos se mantiene ancho, lo que le sigue dando oxígeno al peso colombiano.

Si el costo de vida sorprende a la baja, el efecto es el contrario. Empezaría a tomar fuerza la idea de que el ciclo de alzas está cerca de su techo; el peso perdería parte del atractivo que le da hoy la tasa alta, y el dólar tendría más espacio para rebotar.

En el frente externo, la Reserva Federal de Estados Unidos se reúne el 28 y 29 de julio para decidir sobre tasas de interés, y el mercado ya descuenta buena parte de sus próximas señales tras el dato flojo de empleo en ese país. Si la Fed confirma que se acerca un recorte de tasas, el dólar seguiría perdiendo terreno frente al peso. Si sale más cauta de lo esperado, parte de esta calma se revierte.

Proyecciones para la divisa

Para las próximas semanas, las expectativas no indican un dólar más caro que el de ahora.

Diego Franco, de Franco Capital Asset Management, ve a la moneda estadounidense estabilizándose entre COP 3.300 y COP 3.320.

Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66, maneja un rango de COP 3.320 a COP 3.420, con espacio para un rebote hasta COP 3.450 o COP 3.500 si el peso se reacopla con sus pares regionales, algo que ya anticipan varios analistas.

Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, condiciona el escenario a decisiones políticas concretas: “Una eventual reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos, junto con una reducción en la carga tributaria empresarial, contribuiría a recuperar la confianza de los inversionistas y favorecería el retorno de la inversión extranjera directa. De materializarse este escenario, el dólar podría mantenerse débil durante el segundo semestre”.

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, en su edición de junio, muestra que el mercado espera un dólar en COP 3.650 para diciembre de 2026. Es más de COP 300 por encima de donde cotiza hoy.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.