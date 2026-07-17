Precio del dólar en Colombia: ¿cuánto registra la divisa este viernes 17 de julio?

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El dólar culmina la semana con una relativa estabilidad por debajo de los COP 3.250.

La tasa de cambio abrió este viernes en COP 3.235, unos 7, 3 pesos por encima del cierre del jueves, que fue de COP 3.227,70.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que fija la Superintendencia Financiera y rige las transacciones del día, quedó en COP 3.221,41, una caída de COP 12,5 frente a la jornada anterior.

Así se ha comportado la TRM en los últimos años:

La guerra y el petróleo

El conflicto entre Estados Unidos e Irán se intensificó esta semana. El mando militar estadounidense lanzó nuevas andanadas sobre territorio iraní, incluyendo la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

Teherán respondió con drones contra Baréin, Kuwait y Jordania. “Los ataques continúan y son tan violentos que me tiemblan las manos”, contó a la AFP Hani, un profesor iraní de 34 años que vive en la ciudad de Ahvaz, en el suroeste del país.

El ejército estadounidense afirmó en X haber atacado “decenas de objetivos militares iraníes, como instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructura logística militar e instalaciones marítimas”.

Pakistán, que oficia de mediador, exhortó a poner “fin a la violencia y reanudar las discusiones” y a la “vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz”. El tráfico por ese paso clave ya se había reducido de forma notable, con apenas trece buques comerciales registrados el martes según la firma Kpler. El Brent se mantuvo cerca de los USD 85 por barril.

Sin embargo, en el mercado cambiario colombiano, el petróleo lleva semanas perdiendo poder explicativo. Como lo resume Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66: “el petróleo dejó de ser el conductor de esta historia”.

Lo que sigue moviendo al peso

La tasa de intervención del Banco de la República llegó al 12 % tras el alza de 75 puntos básicos de la semana pasada, una decisión que sorprendió a buena parte del mercado, que esperaba un ajuste de solo 50 puntos. Con la inflación en Colombia en 6,14 % y la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos en 3,75 %, el diferencial favorece al peso: los inversionistas traen dólares, compran deuda colombiana y, al convertir esos recursos a pesos, presionan la divisa hacia abajo.

Para Felipe Campos, de Alianza Valores y Fiduciaria, los factores globales explican apenas “entre un 20 % a 30 %” del comportamiento del dólar en Colombia. El resto son dinámicas locales: las expectativas de ajuste fiscal del nuevo Gobierno, que se posesiona el 7 de agosto, y el ritmo acelerado de emisión de TES, cuyo cupo para 2026 ya estaba en el 78 % a mitad de año, según un informe del Banco de Bogotá.

El próximo evento a seguir es la reunión de la Reserva Federal del 28 y 29 de julio. Si la Fed señala un recorte de tasas, el dólar podría ceder más terreno. Si sale más cauta de lo esperado, parte de la calma cambiaria de las últimas semanas podría empezar a revertirse.

Proyecciones para la divisa

Para las próximas semanas, las expectativas no indican un dólar más caro que el de ahora.

Diego Franco, de Franco Capital Asset Management, ve a la moneda estadounidense estabilizándose entre COP 3.300 y COP 3.320.

Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66, maneja un rango de COP 3.320 a COP 3.420, con espacio para un rebote hasta COP 3.450 o COP 3.500 si el peso se reacopla con sus pares regionales, algo que ya anticipan varios analistas.

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, en su edición de junio, muestra que el mercado espera un dólar en COP 3.650 para diciembre de 2026. Es más de COP 300 por encima de donde cotiza hoy.

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