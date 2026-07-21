Dólar en Colombia: este es el precio de la moneda para el 21 de julio

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Comienza una nueva semana para las negociaciones de la divisa, que ha venido cayendo en los últimos días y se mantiene sobre los COP 3.200.

Para la jornada de este martes, la moneda abrió en COP 3.250, lo que representa una breve caída de 5 pesos frente al último valor registrado (COP 3.255).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que fija la Superintendencia Financiera y rige las transacciones del día, quedó en COP 3.262,58, un incremento de COP 41,17 frente a la jornada anterior (COP 3.221,41).

En el último mes, el precio del dólar ha mantenido una evidente tendencia a la baja, aunque con algunos incrementos leves. En estos momentos, la divisa se cotiza por encima de los COP 3.200, valores similares no se veían desde mediados de 2019.

¿Cómo ha llegado el dólar a este punto?

Una sola la variable no avanza para explicar lo que ocurre con el precio del dólar, por eso vale la pena revisar el contexto global y local.

En el panorama internacional, por ejemplo, los mercados han ajustado sus expectativas de cara a la política monetaria de Estados Unidos, lo que ha favorecido a varias monedas emergentes, como es el caso del peso colombiano.

A nivel local, Colombia ofrece un diferencial de tasas de interés atractivo para los inversionistas, además de registrar un buen ingreso de divisas por exportaciones.

“Una tasa de cambio baja representa un desafío para los exportadores porque se reducen los ingresos que reciben en pesos, pero también pone a prueba la competitividad de las empresas. La recomendación es no depender del comportamiento de la tasa de cambio sino fortalecer la productividad, fortalecer la eficiencia, optimizar costos. Es conveniente usar instrumentos de cobertura cambiaria que mitiguen la volatilidad”, explica la profesional.

Como lo detalla Daniel Londoño, quien es el Country Manager de Global 66, el balance del dólar de la semana pasada fue contundente: la TRM cayó 2,54 % en la semana (COP 83,97), 6 % en el mes, 14,26 % en lo corrido del año (COP 535,67) y 20,1 % frente al mismo día del año pasado. En suma, el dólar ha perdido una quinta parte de su valor frente al peso en doce meses.

Para él, fueron tres los factores que explicaron el comportamiento del dólar en la semana pasada. El primero fue la inflación de Estados Unidos: el IPC de junio cayó 0,4 % mensual, la mayor caída desde abril de 2020, y llevó la tasa anual a 3,5 % cuando el mercado esperaba 3,8 %; el segundo está en el factor local, que sigue haciendo el trabajo pesado.

Se estima que los factores globales explican apenas entre un 20 % y un 30 % del comportamiento del dólar en Colombia; el resto son las expectativas de ajuste fiscal del gobierno que se posesiona el 7 de agosto y el ritmo de emisión de TES, cuyo cupo para 2026 ya iba en 78 % a mitad de año según Banco de Bogotá.

Mauricio Acevedo, de Corficolombiana, anticipa que el dólar podría seguir cediendo si el Banrep vuelve a subir tasas para contener una inflación que quedó en 6,14 % en junio, y destaca la tranquilidad que generaron los acercamientos del presidente electo con el gobierno americano y la banca internacional.

¿Qué se espera del dólar para los próximos días?

Para los próximos días el foco estará puesto en Oriente Medio, por las amenazas de ataques protagonizados por Estados Unidos en contra de Irán.

Si la escalada del conflicto continúa, el Brent apunta a la zona de USD 95 o más y la aversión al riesgo se extiende, lo que acá se traduce en rebote del dólar.

“Si aparece una nueva tregua, el peso retoma el camino de los COP 3.200. En lo monetario, la Fed entra en periodo de silencio antes de su reunión del 28 y 29 de julio, y con el IPC en 3,5 % la discusión ya no es si sube sino cuándo empieza a recortar, un viento de fondo que debilita al dólar global. En lo local, el Banrep cierra el mes con su reunión del 31 de julio y la puerta abierta a otra alza”, dice el experto.

Y añade que el escenario base es un rango entre COP 3.200 y COP 3.320, con un piso en COP 3.200 que el jueves estuvo a cuatro pesos de romperse y espacio de rebote hacia la parte alta si Irán escala.

Para el equipo económico de Davibank, si bien es difícil pensar que la tasa de cambio puede seguir bajando, las fuerzas que están detrás sí pueden permanecer por un tiempo adicional.

Considerando las variables macroeconómicas, sus apuestas apuntan que el mercado debería estar operando una tasa de cambio por el orden de los COP 3.500 y COP 3.600, pero, como se encuentra por debajo, el gran diferencial estaría en el voto de confianza que han depositado los inversionistas internacionales.

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