Dólar en Colombia: la divisa abre por debajo de COP 3.200 por primera vez en siete años

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El dólar se levantó cabizbajo. Hoy, la moneda estadounidense abrió la jornada en COP 3.195, equivalente a 29 pesos por debajo de la apertura de ayer (COP 3.224), pero más de 940 pesos aún más abajo de su valor de hace un año (COP 4.141).

Por primera vez desde 2019 la moneda abre por debajo de los COP 3.200.

En una semana, la divisa se ha desvalorizado 26 pesos, tras comenzar la semana en COP 3.221.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.219, muy cerca de la barrera de los COP 3.200. La Superintendencia Financiera movió su rango 0,40 % respecto a su precio anterior (COP 3.206).

El petróleo, otra vez en USD 100

Militantes hutíes de Yemen reivindicaron este jueves ataques con misiles y drones contra dos petroleros sauditas en el mar Rojo, los buques Encelia y Layla, en su primera ofensiva de este tipo en varios meses. El gobierno de Arabia Saudita confirmó el ataque contra el Encelia, que transportaba productos refinados. La Marina británica reportó que un buque fue alcanzado en el sur del mar Rojo, cerca de la localidad de Al Shuqaiq, según Bloomberg.

El golpe al mercado energético fue inmediato. El barril de Brent había cerrado el martes a USD 91,01 y este jueves superó los USD 100 con una escalada de alrededor del 8 %, según AFP. Los ataques abrieron un nuevo frente en el conflicto justo cuando Arabia Saudita había reconfigurado el mar Rojo como su principal ruta exportadora de crudo, tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Trump publicó en Truth Social que Irán y los hutíes recibirán “un castigo militar de gran magnitud” ante cualquier nuevo ataque, y declaró a Axios que evalúa lanzar un “ataque masivo” contra Teherán, “más grande que cualquier otro anterior”. Irán advirtió que atacará infraestructuras energéticas en la región si Washington ejecuta su amenaza, según Bloomberg.

Las bolsas europeas cerraron en terreno negativo. Milán lideró las pérdidas con una caída del 2,80 %, seguida de París (1,64 %), Fráncfort (1,56 %) y Madrid (1,55 %); Londres retrocedió 0,73 %, todas golpeadas por el temor a un nuevo shock inflacionario, según AFP.

Lo que viene

La semana que viene trae dos eventos con incidencia directa en el mercado cambiario. La reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, 28 y 29 de julio, llega con el IPC de junio en 3,5 % anual, por debajo del 3,8 % que esperaba el mercado: la discusión ya no es si la Fed sube tasas sino cuándo empieza a recortarlas, un escenario que presiona hacia abajo al dólar globalmente. El Banrep cierra el mes con su propia reunión el 31 de julio, con la puerta abierta a un nuevo ajuste al alza.

El riesgo sigue siendo Oriente Medio. Si la escalada continúa y el Brent se afirma por encima de los USD 100, la aversión al riesgo podría darle un respiro al dólar en Colombia. El rango de referencia que manejaban los analistas esta mañana era de COP 3.200 a COP 3.320, con el piso ya roto.

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