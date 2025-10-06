Problemas con la compra de vivienda: esto puede hacer

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/fStop - Getty Images

Desde incumplimientos en la fecha de entrega y en las condiciones de los acabados finales hasta defectos estructurales en el inmueble derivados de la construcción. Al momento de comprar una vivienda, incluso se puede descubrir —ya muy tarde — la existencia de hipotecas, embargos no informados o cláusulas abusivas que perjudican a la persona que está haciendo la compra.

Una vez firmado el contrato y realizado el pago, cuando se acerca la fecha de entrega del inmueble, lo último que espera el comprador es que algo salga mal. Sin embargo, en los...