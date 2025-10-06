Logo El Espectador
Economía
Finanzas Personales
Problemas con la compra de vivienda: esto puede hacer

Existen diferentes rutas para recibir ayuda en caso de que se presenten incumplimientos o irregularidades en la adquisición de un inmueble. Le contamos cuáles son.

Luna Mejía Farías
06 de octubre de 2025 - 11:13 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/fStop - Getty Images

Desde incumplimientos en la fecha de entrega y en las condiciones de los acabados finales hasta defectos estructurales en el inmueble derivados de la construcción. Al momento de comprar una vivienda, incluso se puede descubrir —ya muy tarde — la existencia de hipotecas, embargos no informados o cláusulas abusivas que perjudican a la persona que está haciendo la compra.

Una vez firmado el contrato y realizado el pago, cuando se acerca la fecha de entrega del inmueble, lo último que espera el comprador es que algo salga mal. Sin embargo, en los...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con conflicto armado y violencias basadas en género.lmejia@eleespectador.com
Conoce más

