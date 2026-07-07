Proteger al agro de El Niño: estos son los beneficios del Gobierno para los productores

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Las alertas climáticas dan cuenta de una probabilidad cada vez más alta de que llegue El Niño. El agro, históricamente, concentra cerca del 82 % de los daños y pérdidas ocasionados por eventos de sequía, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura.

Se proyecta que el fenómeno se intensifique rápidamente durante los meses de julio a septiembre del presente año.

Por eso, el Ministerio de Agricultura, a través de Finagro, habilitó para el segundo semestre de 2026 nuevos recursos para el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA).

En total, son COP 67.272 millones (incluidos los recursos destinados para los pilotos) en subsidios para que pequeños productores adquieran seguros agropecuarios.

La medida busca proteger los cultivos y la producción de esquemas asociativos, pequeños y medianos productores frente a impactos severos (altas temperaturas, déficit hídrico y sequías) producidas por el evento climático.

La entrega de este subsidio a la prima inició el 3 de julio de 2026 e irá hasta agotar disponibilidad.

Aquellos que deseen acceder al Incentivo a la prima del Seguro Agropecuario (ISA), deberán solicitar la expedición de pólizas y el registro de solicitud a través de las aseguradoras que cubren el sector agropecuario.

Porcentajes y beneficios del subsidio

Pequeños productores de ingresos bajos y pequeños productores: Subsidio de hasta el 85% del costo de la prima.

Medianos productores: Subsidio de hasta el 35% del costo de la prima.

La asignaciónes se harán en dos momentos. El 70 % para el tercer trimestre, aplicable a pólizas expedidas desde el 1 de julio y el 30 % para el cuarto trimestre, aplicable a pólizas expedidas desde el 1 de octubre de 2026.

¿En qué lugares están los beneficiarios?

Aunque las asociaciones, los pequeños y medianos productores podrán acceder a ISA a nivel nacional, el presupuesto se distribuirá territorialmente.

El 30 % para municipios priorizados por el Ministerio de Agricultura frente al Fenómeno de El Niño, 30 % para municipios priorizados en el Decreto 175 de 2026 y 40 % para otros municipios.

Otros instrumentos para aplacar El Niño

Incentivo de Capitalización para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (ICGR):

Orientado específicamente a disminuir la vulnerabilidad de los productores ante el déficit o exceso hídrico. A través de este instrumento se hace un abono de hasta el 40 % del valor del crédito si se invierte en sistemas de riego, reservorios e infraestructura hídrica.

Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA):

Con este instrumento se fomenta la inclusión financiera de las asociaciones campesinas y se apoya la reducción de su vulnerabilidad frente a riesgos agroclimáticos, sanitarios, financieros y de mercado.

A través del IIGRA, se puede acceder a crédito con tasas de interés bajas y fijas y a incentivos de hasta el 40 % a la inversión que se abonan al crédito, adicionalmente acceso hasta del 80 % para la prima del seguro agropecuario y también un subsidio para el acompañamiento técnico en gestión de riesgos y un incentivo al ahorro.

Línea Especial de Crédito para Desarrollo Productivo

Subsidio a la tasa de interés para pequeños productores de ingresos bajos, equivalente a una tasa mensual desde el 0,5%. Ejemplo: por cada COP 1.000.000 de crédito, una productora de cacao pagaría solo COP 5.000 de interés mensual.

Para acceder a cualquiera de estos instrumentos financieros habilitados con recursos del Ministerio de Agricultura y administrados por Finagro, los productores, productoras y asociaciones agropecuarias deben dirigirse al Banco Agrario o al banco y cooperativa de su preferencia.

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