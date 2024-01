¿Qué debe hacer si su tarjeta se queda atorada en un cajero automático?

Aunque es un incidente inusual, es necesario que mantenga la calma, no acepte ayuda de extraños y se ponga en contacto con la entidad financiera responsable. Foto: Cultura Creative - stock.adobe.com - "PETE MULLER"

Para facilitar el retiro de dinero de los ciudadanos, las entidades bancarias han instalado cajeros automáticos en distintas locaciones a lo largo del país, incluyendo supermercados, calles principales y centros comerciales. Sin embargo, uno de los temores más frecuentes a la hora de hacer uso de estas máquinas es la retención de la tarjeta que, aunque es inusual, puede suceder por distintas razones.

Le recomendamos: ¿Qué hacer si pierden o dañan su carro en un parqueadero? Este es el procedimiento

Algunas son intento de robo, corte de energía, problema técnico, clave errónea y tarjeta inválida. En todos los casos lo mejor es conservar la calma y seguir los siguientes pasos para que su dinero no caiga en las manos equivocadas.

Pasos a seguir si la tarjeta queda atrapada en el cajero

1. Conservar la calma

Aunque puede ser una situación frustrante, es importante que mantenga la calma e intente no desesperarse, pues, en caso de que se trate de un artefacto extraño introducido en la ranura con el fin de estropear la transacción, lo mejor es no aceptar ayuda de extraños, no introducir la clave si el cajero no lo solicita y bloquear la vista con el cuerpo.

Más sobre Economía Los golpes de El Niño al precio de los alimentos Aunque los precios de algunos productos han bajado, a los productores les preocupa la intensidad de las sequías que ha generado el fenómeno de El Niño y el efecto que puede tener en la oferta de alimentos. Leer más Los golpes de El Niño al precio de los alimentos Así funciona dale! la billetera digital que les facilita la vida a los colombianos Ofrece varias opciones para que sus clientes puedan enviar o recibir plata y pagar en comercios de forma gratuita. Leer más Así funciona dale! la billetera digital que les facilita la vida a los colombianos

2. Comunicarse con atención al cliente

Cada cajero tiene escrito la línea de atención al cliente a la que puede recurrir en casos como ese. Mientras realiza la llamada, es importante que no abandone el cajero y se mantenga en frente de él.

Leer más: ¿Subirán las tarifas de la luz?: Minminas dijo que febrero sería el mes más duro

3. Solicite el boqueo de su tarjeta

Para evitar que otras personas hagan uso de su tarjeta, es importante que al momento de comunicarse con los operadores, solicite el bloqueo de su tarjeta. Eventualmente, la entidad bancaria le ofrecerá una nueva en alguna de sus sucursales. El trámite podría tener un costo adicional o no, depende del banco.

En caso de que se trate de una tarjeta extranjera, es necesario comunicarse directamente con la entidad financiera original. Esta le enviará una nueva por medio de correo a la dirección que indique. Además, si se trata de una suma de dinero significativa, recuerde que puede solicitar acompañamiento a agentes de la Policía Nacional.