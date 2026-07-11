¿Qué es una hipoteca abierta, cerrada e inversa y cuál elegir?

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Cuando se habla de hipoteca, casi siempre uno imagina una deuda larga con el banco y la entrega de un inmueble como garantía.

Pero en Colombia esa figura tiene al menos tres variantes con reglas distintas, plazos distintos y consecuencias distintas sobre lo que puede hacer con su propiedad mientras dura el crédito. Entender cuál es cuál es lo que define qué tan atado queda su inmueble y por cuánto tiempo.

Hipoteca cerrada: la más común y la más restrictiva

La hipoteca cerrada es la que la mayoría de colombianos firma cuando compra vivienda. Respalda una sola obligación, la que se acuerda al momento de firmar la escritura, y no cubre ninguna deuda adicional que el propietario pueda contraer después. Su lógica es sencilla: el banco presta el dinero, la casa queda como garantía y ninguna de las dos partes puede moverse mucho del acuerdo original.

Eso implica restricciones concretas. Mientras dure el crédito, el deudor no puede vender, arrendar, hipotecar ni gravar el inmueble sin que el banco lo autorice expresamente. A cambio, el acreedor tampoco puede ejecutar la garantía antes de que venza el plazo del préstamo.

Los plazos en esta modalidad pueden llegar a 25 o 30 años, y las tasas de interés tienden a ser las más bajas del mercado hipotecario. Es, en resumen, la opción más predecible: menos libertad sobre el inmueble, pero más estabilidad en las condiciones del crédito.

Hipoteca abierta, más flexible

La hipoteca abierta funciona diferente. En lugar de respaldar una sola deuda, puede cubrir varias obligaciones, incluso algunas que todavía no existen al momento de firmar. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia al respecto, explicó que esta figura sirve como garantía para obligaciones múltiples y diversas, sean pasadas o futuras.

En Colombia existen dos variantes de esta hipoteca abieta.

La abierta con límite de cuantía fija un techo en la escritura: el deudor puede vender, arrendar o hipotecar el inmueble, pero sin superar ese valor máximo y avisándole al acreedor. Su plazo no puede exceder los 10 años.

La abierta sin límite de cuantía va más lejos: no establece un techo para las obligaciones que puede respaldar y el plazo se reduce a un máximo de 5 años.

En ambos casos, si el deudor incumple, el banco puede ejecutar la garantía en cualquier momento, sin esperar a que venza un plazo fijo como ocurre en la hipoteca cerrada.

Las tasas en las modalidades abiertas tienden a ser más altas que en la cerrada, y los plazos son más cortos. La ventaja es la flexibilidad: el propietario conserva más libertad sobre su inmueble y puede usar la garantía para respaldar distintas obligaciones a lo largo del tiempo.

Hipoteca inversa: ingresos en la vejez

La hipoteca inversa es una figura distinta a las anteriores. Según el Ministerio de Vivienda, “le permite a la persona recibir recursos mensuales mientras sigue disfrutando de su casa hasta el último día de su vida”.

En Colombia aplica para personas mayores de 65 años. El monto que recibe cada mes depende del avalúo del inmueble, la edad del solicitante y la modalidad elegida.

El Ministerio de Vivienda estableció tres opciones: una renta vitalicia, que se paga hasta el fallecimiento del beneficiario; una renta temporal, que se recibe por un número determinado de años; y una entrega única del valor total.

Cuando el propietario fallece, los herederos tienen dos caminos: devolver el dinero recibido más los intereses para recuperar el inmueble, o dejarlo en manos de la entidad financiera.

Pero tenga en cuenta: como lo explica la constructora Cusezar en su portal web, lo que en Colombia se conoce como hipoteca inversa es técnicamente una renta vitalicia inmobiliaria, regulada por el Decreto 1398 de 2020. Así las cosas, una hipoteca inversa es un crédito, mientras que una renta vitalicia es un seguro. En Colombia se implementó lo segundo.

¿Cuál hipoteca elegir?

La respuesta depende del momento de vida y del objetivo financiero de cada persona. La hipoteca cerrada es la opción más adecuada para quienes van a comprar o construir vivienda, tienen ingresos estables y no esperan necesitar el inmueble como garantía para otras deudas. Sus tasas bajas y sus plazos largos la hacen manejable para el bolsillo, aunque a cambio el propietario cede buena parte del control sobre su propiedad durante décadas.

La hipoteca abierta le conviene más a quien necesita flexibilidad: usar el inmueble como respaldo para varias obligaciones, mantener la posibilidad de venderlo o arrendarlo sin pedir permiso cada vez. Esa libertad tiene un costo, eso sí: tasas de interés más altas y plazos más cortos. Según Rankia Colombia, quien opte por esta modalidad debe tener claro que está más expuesto a las fluctuaciones del mercado y que el banco puede ejecutar la garantía en cualquier momento si el deudor incumple.

La hipoteca inversa, o renta vitalicia inmobiliaria, es para un perfil muy específico: adultos mayores de 65 años que son dueños de su vivienda, no tienen pensión o quieren un ingreso complementario, y están dispuestos a que ese inmueble pase a manos de una entidad financiera cuando fallezcan.

En Colombia hay más adultos mayores propietarios de vivienda que pensionados, de ahí que para el primer grupo esta figura de hipoteca puede ser una alternativa para tener ingresos mensuales.

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