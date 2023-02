¿Qué hacer si cancelan su vuelo de Viva Air? Avianca, Latam y Satena dan solución

Por el momento, la solución más pronta para los viajeros afectados en los aeropuertos es viajar en otras aerolíneas con sillas disponibles. Foto: Cortesía Caracol TV

Tras la suspensión de las operaciones de la aerolínea colombiana Viva Air, la Aerocivil se encuentra reunida en un Puesto de Mando Unificado, evaluando acciones de respuesta para los pasajeros que en estos momentos se encuentran varados en los aeropuertos del país.

En el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, en Antioquia, 29 operaciones aéreas de la compañía Viva Air se han cancelado en las últimas horas. Buenos Aires, São Paulo, Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Cali son los seis destinos cancelados tras la suspensión de operaciones. Por otra parte, en el aeropuerto de San Andrés, unos 200 pasajeros, entre ellos niños y adultos mayores, se encuentran varados desde la noche de este lunes.

Hasta el momento, las alternativas que tienen los viajeros afectados por la decisión de Viva Air son pocas. De acuerdo con un comunicado emitido por la aerolínea, las personas perjudicadas pueden comunicarse con la empresa por medio de los canales oficiales de comunicación para recibir atención.

“Para aquellos pasajeros afectados por nuestra suspensión de operaciones, los invitamos a ingresar a www.vivaair.com para obtener más información; o si lo desean, pueden esperar instrucciones por parte de la Aeronáutica Civil, quien ha declarado públicamente que pondrá en marcha planes para ayudar a los pasajeros afectados”, dice el mensaje emitido por la aerolínea.

Sin embargo, los canales de atención de Viva Air están colapsados y en el sitio web la única información adicional que se encuentra es el comunicado en el que la compañía explica la decisión de suspender su operación.

La solución de Avianca, Latam y Satena

Por el momento, la solución más pronta para los viajeros afectados en los aeropuertos es viajar en otras aerolíneas con sillas disponibles. Según confirmó la Aeronáutica Civil, se convocó a las compañías aéreas Latam, Avianca y Satena para que se solidaricen con los pasajeros de Viva y los reubiquen en los vuelos en donde haya espacio.

“La Aeronáutica Civil informa que, a los pasajeros que tengan un tiquete o reserva para los días 27 y 28 de febrero y para mañana 1 de marzo de 2023 con la aerolínea Viva Air, las aerolíneas Latam, Avianca y Satena ofrecen la alternativa de transporte en las rutas compartidas, de acuerdo con la disponibilidad de sillas, sin costo adicional”, informó la Aerocivil.

Por su parte, Latam informó que intenta reubicar a los pasajeros que se encuentran afectados. “LATAM Airlines Colombia reacomodará pasajeros de Viva Air en las sillas disponibles de sus vuelos para pasajeros afectados por cancelaciones que tengan fecha de vuelo hasta el jueves 2 de marzo y se continuará evaluando la situación para definir oportunamente una extensión para vuelos posteriores a esta fecha. La protección se está realizando directamente a los aeropuertos y no tendrá ningún costo ni para Viva ni para los pasajeros”.

Por su parte, la Superintendencia de Transporte emitió un comunicado de cinco puntos en el que le pide a la aerolínea garantizar los derechos de los pasajeros y a estos no llevar el tema a las agresiones hacia los funcionarios. A su vez, indicó que adelantará las investigaciones correspondientes.

¿Habrá reembolsos por los vuelos cancelados en Viva Air?

Aunque aún no hay información oficial sobre reembolsos por la suspensión de operaciones de Viva Air, las políticas de la aerolínea especifican que “cuando por causas atribuibles a nuestra aerolínea se afecta la reserva, ya sea por motivos operacionales, reprogramación, razones de seguridad, entre otros. El reembolso puede ser parcial o total”.

Otros tipos de reembolsos aplicables con Viva

Cancelación de vuelos desde o hacia Estados Unidos y/o México

Aplica únicamente para el caso de cancelación del vuelo hasta 24 horas después de la compra del pasaje, solo en trayectos que van o regresan de Estados Unidos y/o México. Puedes solicitar el reembolso del total dentro de las primeras 24 horas después de tu compra, siempre y cuando tu vuelo no se encuentre en los 7 días siguientes a la solicitud.

Retracto vuelos nacionales o internacionales desde o hacia Colombia

El pasajero podrá retractarse de la celebración del contrato de transporte, siempre y cuando no haya comenzado a ejecutarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del mismo. El término máximo para ejercer el derecho de retracto será de cinco (5) días hábiles contados a partir de la celebración del contrato conforme al artículo 47 de la ley 1480 de 2011. Si realizas el derecho de retracto, se resolverá el contrato y se reembolsará lo que hubieras pagado, salvo la tarifa administrativa, la cual no es reembolsable. El reembolso se hará por la totalidad de la reserva más no por trayecto.

Retracto vuelos desde o hacia Brasil

El pasajero podrá hacer la solicitud de reintegro total dentro de las 24 horas (Resolución 400/2016 ANAC) o en su defecto dentro de los 7 días (Código de Protección del Consumidor) después de la compra, siempre y cuando exista un anticipo igual o superior a 7 días con respecto a la fecha de salida del vuelo por itinerario. El reembolso se hará por la totalidad de la reserva, más no por trayecto.

Devolución de tasas

Teniendo en cuenta los numerales 3.10.1.8.1. y 3.10.1.8.2. del RAC 3 (Reglamentos Aeronáuticos Colombianos), el pasajero podrá desistir del viaje hasta 24 horas antes del inicio de este, siempre y cuando el contrato de transporte tenga origen en Colombia.

Teniendo en cuenta que todas nuestras tarifas son promocionales no reembolsables, en el momento que no realices tu viaje, solo serán reembolsables las tasas aeroportuarias e impuestos de acuerdo con el destino. Se excluyen aquellas tasas, impuestos y/o contribuciones que por regulación no sean reembolsables. El pasaje y los servicios adicionales adquiridos no son reembolsables.

En caso de que en una reserva se encuentre más de un pasajero, la misma se dividirá y se hará el reembolso al pasajero que lo solicita.

¿Cómo solicitar un reembolso?

Se puede solicitar a través de los siguientes canales:

Cuando ha afectado el itinerario, se enviará un correo electrónico con la opción de reembolso disponible. Solicitar reembolso por medio del formulario de reembolsos a través de la página web.

El reembolso se tramitará luego de que, como viajero o cliente, se diligencie y envíe correctamente los formatos asignados para este proceso y la información bancaria sea válida y veraz. La aerolínea tiene un plazo máximo de 30 días, calendario para efectuar los rembolsos por transferencia bancaria nacional e internacional.