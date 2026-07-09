¿Qué pasará con el Sisbén? Gobierno aplazó la entrada del nuevo sistema RUI para agosto

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El Gobierno amplió el plazo de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), el sistema que reemplazará al Sisbén como instrumento para asignar subsidios en Colombia. Ahora, el RUI entrará en operación el 1 de agosto y no en julio, como se había anunciado inicialmente.

Cabe aclarar que los ciudadanos que estén en el Sisbén al 31 de julio no serán sacados del sistema: su información migrará gradualmente al RUI y el periodo de transición se extenderá hasta el 31 de octubre sin perder sus beneficios.

¿Qué pasará con el Sisbén?

A través de un comunicado, Planeación Nacional indicó que el Sisbén evoluciona y se convierte en una de las fuentes clave que alimentará el RUI, junto con registros administrativos del Estado como los de la Registraduría, la DIAN y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina, señaló que “toda la información que las familias colombianas ya entregaron sigue siendo válida y necesaria. Lo que hace el RUI es fortalecer esa base con registros administrativos del Estado, para que ningún hogar que de verdad lo necesite se quede sin la posibilidad de acceder a un subsidio”.

¿Qué debe hacer para estar en el RUI?

Por ahora, no se requiere ninguna acción inmediata de los hogares. No hay que volver a hacer la encuesta del Sisbén ni acudir a ninguna entidad. Según Planeación Nacional, la actualización será gradual y serán las entidades territoriales las que informarán a cada hogar cuándo y cómo proceder.

Planeación Nacional también aclaró que nadie perderá sus subsidios. El RUI es un instrumento que clasifica según ingresos, pero son las entidades administradoras de cada programa o subsidio las que definirán sus propios esquemas de transición y puntos de corte, buscando proteger a la población más vulnerable.

Estas entidades deberán publicar su propio esquema de transición, cronograma, actividades operativas y mecanismos de atención al ciudadano.

Si su información ante el actual Sisbén está desactualizada, puede acudir a la Ventanilla Social, disponible en las entidades territoriales. Allí podrá consultar y solicitar la corrección de sus datos.

¿Cómo calculará el RUI mis ingresos?

El RUI cruzará la información del Sisbén con registros administrativos del Estado, incluyendo bases de datos de la Registraduría, la DIAN y la PILA.

Para quienes trabajan en la informalidad y no aparecen en planillas de salud ni de impuestos, el sistema contempla tres vías para estimar sus ingresos:

El ingreso observado

Un ingreso estimado, a través de un modelo estadístico basado en variables socioeconómicas

La autodeclaración mediante la encuesta Sisbén en la Alcaldía, cuando no haya datos suficientes.

A partir del 1 de agosto de 2026, el país deberá transitar hacia el RUI como único instrumento de focalización de subsidios.

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