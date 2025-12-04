¿Qué puedo hacer para evitar que clonen mis tarjetas debito y crédito?

Resume e infórmame rápido

Las modalidades de robo relacionadas con la clonación de tarjetas son cada vez más difíciles de identificar. Le explicamos cuáles son las más sonadas y que hacer para prevenir que esto le suceda.

Si bien a ciencia cierta no podemos garantizar que esto no nos suceda, si hay algunas acciones preventivas que pueden dificultar el robo.

¿Qué modalidades de robo existen?

Entre las más conocidas, el Banco Caja Social asegura que están: el skimming, el phishing y los falsos puntos de venta.

Skimming: en este mecanismo se colocan dispositivos externos en cajeros automáticos o terminales de pago para capturar la data de la tarjeta cuando se inserta o se pasa por la máquina. Aunque puede que a simple vista usted no note estos dispositivos, es probable que se encuentren en cajeros y datáfonos.

Phishing: esta estrategia funciona intentando engañar a la persona para que proporcione voluntariamente la información de su tarjeta a través de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas fraudulentas. Aquí se incluyen llamadas falsas que dicen ser de su entidad bancaria, quizá advirtiendo sobre un “intento de robo” que es en realidad la excusa para extraer sus datos y por consiguiente su dinero.

Falsos puntos de venta: Según el Banco Caja Social, en algunos casos, los delincuentes manipulan terminales de pago en tiendas para capturar la información de su tarjeta.

¿Qué hacer para evitar esta situación?

Estos son los consejos del Banco Caja Social para evitar ser víctima de ciberataques.

A continuación, le ofrecemos algunos consejos prácticos para protegerse de la clonación de tarjetas y reducir el riesgo de clonación:

Revise los cajeros automáticos y terminales de pago: antes de insertar su tarjeta en un cajero automático, en un datáfono o en otra terminal de pago, revise que la máquina esté en buenas condiciones. Es decir, que no existan elementos sospechosos como pequeñas cámaras, cables sueltos o dispositivos añadidos o sobrepuestos, de no ser así evite exponer su tarjeta y repórtelo al banco correspondiente.

Proteja su PIN: al ingresar su PIN en cajeros o datáfonos cubra el teclado con una mano para evitar que alguien pueda verlo o que una cámara pueda capturarlo.

En lo posible use tarjetas sin contacto: al no tener que insertar su tarjeta en un lector, la clonación de la misma es más difícil. Sin embargo, no están exentas de ser clonadas.

Pague en efectivo en estaciones de servicio: procure hacer uso de efectivo siempre que vaya a una estación de servicio o a una gasolinería, estos espacios suelen ser en lo que más se presentan este tipo de casos, por lo que es mejor prevenir y evitar usar las tarjetas de crédito o débito.

¿Qué hago si me clonaron la tarjeta?

Sin bien se pueden tener todas las precauciones, nadie está exento de este tipo de robos. En ese caso, es crucial actuar de manera rápida y en calma, pues es clave que siga ciertos pasos para que exista mayor posibilidad de que recupere su dinero.

Apenas se de cuenta del robo, contáctese con su entidad bancaria para poder reportar la novedad y bloquear la cuenta a tiempo. Además, puede hacer el denuncio a través de la página web de la Policía Nacional.

Según el Ministerio de Justicia “podrá solicitar que el banco responda por el valor robado, el cual puede ser total o parcialmente, esto deberá hacerlo por escrito y esperar la respuesta del banco. Usted podrá acudir ante el Defensor del Consumidor Financiero, si considera que su entidad bancaria tiene responsabilidad en el fraude”.

Por último, tenga en cuenta que la solicitud que se presente en el banco para informar lo sucedido debe ser respondida en los siguientes 15 días hábiles a la notificación y el banco deberá darle respuesta sobre la investigación del fraude, y si es el caso, deberá reconocerle el valor defraudado de manera total o parcial.

