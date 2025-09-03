¿Cómo quedaría el impuesto de renta y de patrimonio con la reforma tributaria?

Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images
Este lunes, el Gobierno presentó la Ley de Financiamiento, que en términos prácticos corresponde a una reforma tributaria orientada a aportar recursos al Presupuesto General de 2026.
La propuesta aspira a recaudar alrededor de $26 billones mediante ajustes al estatuto tributario. Se trata del monto más alto planteado en un proyecto de este tipo en los últimos años y representa la segunda ley de financiamiento impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La reforma viene con varios cambios al impuesto de renta, tanto para personas...
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación