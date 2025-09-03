No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Cómo quedaría el impuesto de renta y de patrimonio con la reforma tributaria?

La Ley de Financiamiento que presentó el Gobierno busca recaudar unos $26 billones. De estos, al menos $4,5 llegarían por modificaciones a los impuestos de renta y patrimonio para personas y empresas. ¿Cómo se ve el panorama?

Redacción Economía
03 de septiembre de 2025 - 02:01 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

Este lunes, el Gobierno presentó la Ley de Financiamiento, que en términos prácticos corresponde a una reforma tributaria orientada a aportar recursos al Presupuesto General de 2026.

La propuesta aspira a recaudar alrededor de $26 billones mediante ajustes al estatuto tributario. Se trata del monto más alto planteado en un proyecto de este tipo en los últimos años y representa la segunda ley de financiamiento impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La reforma viene con varios cambios al impuesto de renta, tanto para personas...

