Renta Ciudadana entregará hasta $500.000 a hogares en condición de pobreza

Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social Foto: Óscar Pérez

Una de las banderas que ha intentado defender el gobierno de Gustavo Petro es la de la reducción del hambre y la pobreza monetaria. Durante la pandemia, y en el mandato de Iván Duque, se adelantaron varios esfuerzos para llegar con transferencias económicas y en especie a los hogares más vulnerables del país. Las apuestas, en el “gobierno del cambio” se concentran en mejorar esos beneficios.

Parte de lo anterior se refleja en la creación de un nuevo programa llamado Renta Ciudadana, con el que se busca brindar hasta $500.000 mensuales a los hogares se encuentran en pobreza monetaria y pobreza extrema.

Según la más reciente medición del DANE (que refleja el panorama que tuvo el país en esta materia durante el año 2021), se considera que un hogar está en condición de pobreza extrema cuando, al dividir los ingresos mensuales del núcleo familiar entre cada uno de sus integrantes, el resultado es inferior a los $161.099. Es decir, si son cuatro personas, la línea de pobreza extrema es de $644.396.

Según lo explicado por la misma entidad, un hogar se encuentra en pobreza extrema cuando los ingresos no son suficientes para satisfacer necesidades básicas como vestido y vivienda, y tampoco para garantizar una ingesta diaria de alimentos de por lo menos 2.100 calorías para cada integrante.

En cambio, la pobreza monetaria es para aquellos que el dinero apenas les alcanza para satisfacer dichas necesidades. La línea de pobreza monetaria en 2021 fue de $354.021 por cada integrante, por lo que un hogar de cuatro personas con ingresos inferiores a $1.416.124 hace parte de este grupo.

Con estos datos claros, las cifras del DANE indican que, en Colombia, el 39,3 % de la población se encuentra en condición de pobreza monetaria (19,62 millones de personas), mientras que el 12,2 % se encuentra en el grupo de pobreza monetaria extrema (6,11 millones de personas).

En entrevista con El Espectador, la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, aseguró que con la Renta Ciudadana se espera reducir, en los primeros dos años, de 5 a 5,4 puntos porcentuales los índices de pobreza monetaria y pobreza extrema en el país. Si se tiene en cuenta los datos consolidados por el DANE para 2021, se estaría hablando de más de un millón de personas que saldrían de esta condición.

Estas metas responden a uno de los puntos en los que Rusinque hace un especial énfasis, y es que la Renta Ciudadana no será un programa asistencialista, es decir, no se buscará perpetuar este ingreso en los hogares más pobres del país. Lo que se pretende es brindar condiciones para que puedan salir de la línea de pobreza, con un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades básicas, mientras que reciben formación para el trabajo.

“Lo que queremos es que en un tiempo determinado, tengan una oferta institucional adicional, en donde se asuman unas corresponsabilidades. Queremos llegar con educación, empleo y salud. Se trata de dar a ese hogar el mínimo vital que requiere para superar esa situación de vulnerabilidad, mientras se les brinda habilidades para la vida. Acá lo que hay es mucho trabajo por hacer”, precisa la directora.

¿Quiénes recibirán este ingreso?

Todos aquellos que han recibido transferencias monetarias del Estado, es decir, los que pertenecen a los grupos A y B del Sisbén. Se estima que son más de tres millones las personas que estarán cobijadas por este beneficio, mediante el cual se brindarán recursos de hasta $500.000 mensuales (dependiendo de la condición de vulnerabilidad del hogar, así como el número de sus integrantes), los cuales se podrán retirar cada dos meses. En suma, al momento del retiro, las familias beneficiadas recibirán cerca de un millón de pesos.

Rusinque detalla que la Renta Ciudadana tendrá una cobertura nacional, pero se hará una priorización de recursos (no en cobertura) en 466 municipios, que son los que aparecen en los mapas de hambre del país como aquellos que evidencian mayores índices de desnutrición. También están los municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y los territorios con población indígena y con víctimas del desplazamiento forzado.

La directora de Prosperidad Social asegura que se encuentra trabajando a toda máquina para que los hogares comiencen a recibir estos beneficios en abril del presente año.

De momento, la operación de Renta Ciudadana tendrá la misma base legal de Familias en Acción, por lo que los beneficiarios tendrán que cumplir con las mismas corresponsabilidades que allí se encuentran enmarcadas. No obstante, se trabaja en una regulación para este programa.

Rusinque reconoce que actualmente hay un déficit en la actualización de la población beneficiaria en el Sisbén (hay personas que deberían recibir estos beneficios, pero no lo hacen porque el sistema no los refleja). Es por esto que pide a la ciudadanía que, quienes no han actualizado la encuesta lo hagan para que puedan ser cobijados por esta ayuda.

