Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Retefuente en pagos electrónicos: entre más recaudo y ser palo en la rueda de Bre-B

El Ministerio de Hacienda publicó un polémico borrador de decreto que extiende la retención en la fuente del 1,5 %, que hoy se aplica a tarjetas débito y crédito, a los pagos electrónicos, incluyendo Bre-B y billeteras digitales. Le contamos qué implica, a quiénes afecta y por qué analistas y gremios advierten que es contraproducente.

Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
24 de octubre de 2025 - 12:03 a. m.
Mini mercado de barrio, ubicado en Ciudadela Colsubsidio que utiliza aplicaciones como medio de pago.
Mini mercado de barrio, ubicado en Ciudadela Colsubsidio que utiliza aplicaciones como medio de pago.
Foto: Óscar Pérez

Colombia quiere disminuir el uso del efectivo, que hoy se utiliza en el 80 % de los pagos. Bre-B, el nuevo sistema del Banco de la República, se estrenó este mes con la promesa de llevar al país a la nueva era de los pagos digitales, con transferencias inmediatas, gratuitas y fáciles de hacer. Parecía que todos los esfuerzos apuntaban a aumentar la inclusión financiera, pero esta semana se conoció un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que, según analistas y gremios, va en otra dirección y socava lo logrado en los últimos dos años.

La...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Bre-B

Breve

Pagos

Pagos electrónicos

Impuestos

Minhacienda

 

Jesús Vargas Zapata(0u41y)Hace 17 minutos
Es suficiente el impuesto que se paga anual a través de la declaración de renta, allí en las cuentas bancarias aparecen ingresos y egreso. En Cali estamos mamados, el salario subió 5.2%, salud básica 12%, los impuestos subieron 20%, el IVA en algunos artículos básicos, el 4 por mil, el aumento en la gasolina. No deben seguir jugando con esos rubros, quietos en primera. Gravar esos movimientos de dinero es un atraso.
ART RT(16144)Hace 40 minutos
Petrogobierno desesperado por sacarle mas plata al pueblo, para financiar sus andanzas.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.