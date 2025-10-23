Retefuente en pagos electrónicos: entre más recaudo y ser palo en la rueda de Bre-B

Mini mercado de barrio, ubicado en Ciudadela Colsubsidio que utiliza aplicaciones como medio de pago. Foto: Óscar Pérez

Colombia quiere disminuir el uso del efectivo, que hoy se utiliza en el 80 % de los pagos. Bre-B, el nuevo sistema del Banco de la República, se estrenó este mes con la promesa de llevar al país a la nueva era de los pagos digitales, con transferencias inmediatas, gratuitas y fáciles de hacer. Parecía que todos los esfuerzos apuntaban a aumentar la inclusión financiera, pero esta semana se conoció un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que, según analistas y gremios, va en otra dirección y socava lo logrado en los últimos dos años.

