Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Salario mínimo 2026: el golpe en el bolsillo para quienes ya están pagando una vivienda VIS

El histórico aumento de 23 % podría hacer más amable la vida de millones de trabajadores. Pero también mete presión en el costo de la mano de obra, sube los topes de precios de la vivienda VIS y VIP y les complica el panorama a quienes ya están en el proceso de compra. En otras palabras: mientras unos celebran el aumento, otros sacan la calculadora y, de paso, vuelve a encenderse el debate sobre la desindexación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
07 de enero de 2026 - 06:01 p. m.
Solo 1 de cada 4 proyectos en el país informan los precios de los inmuebles en pesos colombianos y no en salarios mínimos, según el Ministerio de Vivienda. Imagen de referencia.
Solo 1 de cada 4 proyectos en el país informan los precios de los inmuebles en pesos colombianos y no en salarios mínimos, según el Ministerio de Vivienda. Imagen de referencia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Subió el salario mínimo para 2026, con una intención que es fácil de defender: mejorar el ingreso de millones de trabajadores en Colombia, muchos de ellos en actividades de la construcción. El punto es que, hablando de la vivienda social, esa buena noticia se cruza con un esquema que toma el salario mínimo como brújula. Ahí aparece el problema.

La Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) están amarradas al salario mínimo, de modo que el histórico aumento de 23 % decretado por el Gobierno va más allá de...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Vivienda

Construccion en Colombia

Salario mínimo

Economía colombiana

VIS

VIP

Vivienda VIS

Vivienda VIP

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.