¿Se debe declarar renta por usar Nequi o Daviplata? Esto dijo la DIAN

Nequi y Daviplata son entidades de financiamiento reconocidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Foto: FEDERICO RUIZ

El 19 de octubre termina el cronograma de la declaración de renta en Colombia, con base en los saldos y movimientos del periodo gravable d 2022. Desde principios de agosto, los ciudadanos llamados a declarar han ido cumpliendo esta obligación, de acuerdo con los últimos de su NIT (o cédula, según sea el caso).

Para saber si usted debe o no declarar renta se tienen en cuenta las ganancias, salarios, patrimonio y demás ingresos que obtuvo en el año anterior y los topes económicos calculados con la Unidad de Valor Tributario por la Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales, DIAN.

Para este año, las cifras que determinan si usted debe pagar renta son las siguientes:

Su patrimonio bruto en el último día del año excede los 4.500 UVT, es decir, $171.018.000.

Sus ingresos brutos son superiores a 1.400 UVT, o sea $53.205.600.

Sus consumos mediante tarjeta de crédito exceden 1.400 UVT, es decir, $53.205.600.

Sus compras y consumos exceden 1.400 UVT, es decir, $53.205.600.

El valor total acumulado de sus consignaciones está por encima de 1.400 UVT, o sea $53.205.600.

Respecto a este último punto, ha surgido la incógnita de si las transacciones a portales financieros como Nequi o Daviplata se tienen en cuenta para declarar renta.

Frente a esto, Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, explicó a través de un video publicado en TikTok, que según el artículo 594-3 del Estatuto Tributario, en el que se establece que una persona no está obligada a declarar renta, si “el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, durante el año gravable no exceda de 1.400 UVT”, o sea, si no supera los 53′206.000 pesos.

Esto quiere decir, que estas billeteras digitales al ser reconocidas por la Superintendencia Financiera de Colombia sí son tomadas en cuenta, y lo que realmente importa es el monto de las transacciones realizadas en el año. Si este valor supera los 53′206.000 pesos, deberá declarar renta.

Así puede declarar renta en un minuto

A partir del 18 de septiembre de 2023, el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puso a disposición de los ciudadanos una nueva y sencilla forma de declarar renta, en la plataforma Muisca, propiedad de la entidad gubernamental.

El director de la DIAN explica la nueva manera de llevar a cabo la declaración de renta por medio de un video en las redes sociales de la organización. El funcionario asegura que ahora este proceso es posible hacerlo en un minuto y evitar errores, que aunque sean cometidos por un contador, son responsabilidad del contribuyente.

¿Cómo hacer la declaración de renta en un minuto?

Ingresar a https://muisca.dian.gov.co Iniciar sesión o registrarse. Dar clic en ‘Declaración de renta sugerida’. Diligencia el formulario y haga clic en ‘Firmar’. Escriba el código de seguridad enviado al celular o correo electrónico registrado en la plataforma. Pagar por Pagos Seguros en Línea (PSE).

