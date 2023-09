Imagen de referencia. Foto: Getty Imeges

Todas las personas que se encuentran bancarizadas, o sea, que tienen productos de crédito, y también las que tienen telefonía por cable, tienen un puntaje en Datacrédito, una central de riesgo que recopila la información de diferentes fuentes.

Tener un buen puntaje permite acceder a préstamos y financiamiento. De ahí que los usuarios se preguntan qué comportamientos pueden afectar su calificación, con el fin de evitarlos. Una de las preguntas más comunes es: ¿si me consultan en Datacrédito baja mi puntaje? La respuesta es no, la búsqueda no afecta para nada su puntaje.

¿Qué prácticas bajan su puntaje?

De acuerdo con Datacrédito, estas son algunas de las prácticas que lo pueden afectar negativamente:

▶️ Incumplir con el pago de sus obligaciones financieras.

▶️ Estar en mora (de 30 días en adelante).

▶️ Tener el endeudamiento a tope.

▶️ Cuando su capacidad de pago solamente le permite pagar una de las deudas y utiliza el cupo que libera para cubrir otras obligaciones.

▶️ Si es codeudor y el deudor se retrasa en sus obligaciones.

También lea: Se cayó la señal de Claro hoy: ¿qué pasó?

Seis consejos para cuidar la historia de crédito

El informe más reciente de Datacrédito Experian señala que uno de cada cuatro créditos se otorga a menores de 28 años. Por eso, la central publicó una serie de recomendaciones para que los jóvenes cuiden su historia de crédito, que se puede definir como “una hoja de vida ante el sistema financiero”. Recuerde que al momento de solicitar un crédito esta se tendrá en cuenta.

Camilo Garay, vicepresidente de Consultoría de Datacrédito Experian, recomienda:

1. Construir una garantía reputacional, que la historia de crédito refleje un buen comportamiento con los compromisos financieros.

2. Conocer su capacidad de endeudamiento. “Tenga cuidado con adquirir demasiadas obligaciones financieras, esto puede afectar significativamente su historia de crédito. Evalúe con objetividad si es necesario o no adquirir ciertos productos, ya que un mal manejo en estas obligaciones influye de manera importante en su capacidad de responder financieramente ante ellas”, dice Garay.

3. Tener experiencia crediticia. Identifique qué productos o servicios le pueden funcionar para construir su historia crediticia.

Le puede interesar: Precios de la electricidad en el partidor por el fenómeno de El Niño

4. Cuidado con las tarjetas de crédito. Si maneja varias tarjetas, se recomienda mantener un volumen de ocupación inferior al 30 % para tener una vida financiera saludable. Recuerde usarlas solo cuando sea estrictamente necesario.

5. Planifique su presupuesto. Es importante que planee sus gastos fijos, con el fin de tener claros sus límites para no excederse.

6. Conozca y cuide su historia de crédito, pues esta le permite tener mejores y más oportunidades de acceso a crédito.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.