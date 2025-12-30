Logo El Espectador
Economía
Finanzas Personales

Evite estafas: esta es la tarifa máxima que pueden cobrarle por el SOAT en 2026

Le contamos de cuánto es el incremento para el seguro y algunas recomendaciones para no comprar un SOAT falso.

Redacción Economía
31 de diciembre de 2025 - 12:09 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: archivo
Ya se conoce el valor máximo para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que regirán en 2026, de acuerdo con el ajuste realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Para las tarifas máximas aplicables a las categorías con rango diferencial por riesgo se deben ajustar con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, 5,17 % para 2026 (están definidas en el Decreto 2497 de 2022).

Para las demás categorías, que representan el 50 % del parque automotor, las tarifas se incrementan aproximadamente en 0,38 %.

Así quedan las tarifas según el tipo de vehículo:

🏍️ Motos:

CICLOMOTORCOP 124.100
MOTOSMenos de 100 c.c.COP 256.200
MOTOSEntre 100 y 200 c.c.COP 343.300
MOTOSMás de 200 c.c.COP 761.400
MOTO CARRO, TRICIMOTO Y CUADRICICLOCOP 386.900
MOTOCARRO5 pasajerosCOP 386.900

🛻 Camperos y camionetas

Menos de 1.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 792.800
Menos de 1.500 c.c.10 o más añosCOP 953.000
Entre
1.500 y 2.500 c.c.		Menos de 10 añosCOP 946.600
Entre
1.500 y 2.500 c.c.		10 o más añosCOP 1.121.400
Más de 2.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 1.110.300
Más de 2.500 c.c.10 o más añosCOP 1.274.000

🚚 De carga o mixto

Menos de 5 ToneladasCOP 888.400
Entre 5 y 15 ToneladasCOP 1.282.800
Más de 15 ToneladasCOP 1.621.900

🚗 Vehículos familiares

Menos de 1.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 447.300
Menos de 1.500 c.c.10 o más añosCOP 592.900
Entre 1.500 y 2.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 544.700
Entre 1.500 y 2.500 c.c.10 o más añosCOP 677.400
Más de 2.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 636.000
Más de 2.500 c.c.10 o más añosCOP 754.300

🚙 Vehículo de seis o más pasajeros

Menos de 2.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 797.300
Menos de 2.500 c.c.10 o más añosCOP 1.017.700
2.500 o más c.c.Menos de 10 añosCOP 1.067.300
2.500 o más c.c.10 o más añosCOP 1.281.600

🚘 Autos negocio

Menos de 1.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 281.900
Menos de 1.500 c.c.10 o más añosCOP 352.000
Entre 1.500 y 2.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 350.000
Entre 1.500 y 2.500 c.c.10 o más añosCOP 432.400
Más de 2.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 451.400
Más de 2.500 c.c.10 o más añosCOP 529.300

🚌 Otros

BUSES Y BUSETAS URBANOSCOP 673.300
SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPALMenos de 10 pasajerosCOP 665.500
SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL10 o más pasajerosCOP 965.300

Recomendaciones para comprar el SOAT

La principal garantía para no caer en estafas es usar siempre los canales oficiales. La SFC tiene a disposición los canales presenciales y no presenciales a través de los cuales se puede presentar una reclamación en caso de que haya una inadecuada aplicación de las instrucciones o no se expida el SOAT:

  • Centro de contacto: (+57) 601 307 8042, línea gratuita nacional 01 8000 120 100 y desde el celular #903.
  • Botón naranja “Personas” ubicado en la página principal de nuestro sitio web www.superfinanciera.gov.co en la opción “Presenta tus quejas e inconformidades”.
  • super@superfinanciera.gov.co. Asunto: queja por no expedición SOAT.

Alertas para no caer en el SOAT falso

  1. Compruebe que la entidad sea vigilada por la Superfinanciera en https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61694.
  2. Acceda a los canales oficiales de las entidades vigiladas para consultar los productos ofrecidos o realizar pagos. Al utilizar internet, ingrese a sitios seguros.
  3. Si va a adquirir el SOAT a través de un intermediario de seguros (personas naturales y/o jurídicas), verifique si efectivamente está autorizado para comercializarlo a través del Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros en https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10089684.
  4. Absténgase de consignar dinero en cuentas bancarias o depósitos cuyo titular sea una persona natural, salvo que haya corroborado que se trata de un intermediario de seguros autorizado.

Las cifras del SOAT

El análisis realizado por la Superintendencia con base en la información disponible reportada por las compañías de seguros determina que estos son los principales datos:

🛻 Parque automotor asegurado: en el último año aumentó 7 % al pasar de 9,9 millones a 10,6 millones de pólizas expedidas aproximadamente. Este incremento se dio principalmente en categorías de vehículos que muestran las mayores tasas de siniestralidad.

💥 Frecuencia (número de personas afectadas en accidentes de tránsito por cada 100 pólizas de SOAT vigentes en el año): presentó una disminución de 1,1 %, pasando de 9,3 % en 2024 a 8,2 % en 2025.

🩸 Severidad de los siniestros: aumentó en cerca de COP 179 mil, al pasar de COP 2,6 millones en 2024 a COP 2,8 millones en 2025.

💸 Siniestralidad general del SOAT (porción de la prima devengada por las aseguradoras que se usa para la atención de víctimas de accidentes de tránsito): disminuyó un 4,9 % entre 2024 y 2025.

Por Redacción Economía

