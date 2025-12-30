Evite estafas: esta es la tarifa máxima que pueden cobrarle por el SOAT en 2026

Imagen de referencia. Foto: archivo

Ya se conoce el valor máximo para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que regirán en 2026, de acuerdo con el ajuste realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Para las tarifas máximas aplicables a las categorías con rango diferencial por riesgo se deben ajustar con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, 5,17 % para 2026 (están definidas en el Decreto 2497 de 2022).

Para las demás categorías, que representan el 50 % del parque automotor, las tarifas se incrementan aproximadamente en 0,38 %.

Así quedan las tarifas según el tipo de vehículo:

🏍️ Motos:

CICLOMOTOR COP 124.100

MOTOS Menos de 100 c.c. COP 256.200

MOTOS Entre 100 y 200 c.c. COP 343.300

MOTOS Más de 200 c.c. COP 761.400

MOTO CARRO, TRICIMOTO Y CUADRICICLO COP 386.900

MOTOCARRO 5 pasajeros COP 386.900



🛻 Camperos y camionetas

Menos de 1.500 c.c. Menos de 10 años COP 792.800

Menos de 1.500 c.c. 10 o más años COP 953.000

Entre

1.500 y 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 946.600

Entre

1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años COP 1.121.400

Más de 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 1.110.300

Más de 2.500 c.c. 10 o más años COP 1.274.000



🚚 De carga o mixto

Menos de 5 Toneladas COP 888.400

Entre 5 y 15 Toneladas COP 1.282.800

Más de 15 Toneladas COP 1.621.900



🚗 Vehículos familiares

Menos de 1.500 c.c. Menos de 10 años COP 447.300

Menos de 1.500 c.c. 10 o más años COP 592.900

Entre 1.500 y 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 544.700

Entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años COP 677.400

Más de 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 636.000

Más de 2.500 c.c. 10 o más años COP 754.300



🚙 Vehículo de seis o más pasajeros

Menos de 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 797.300

Menos de 2.500 c.c. 10 o más años COP 1.017.700

2.500 o más c.c. Menos de 10 años COP 1.067.300

2.500 o más c.c. 10 o más años COP 1.281.600



🚘 Autos negocio

Menos de 1.500 c.c. Menos de 10 años COP 281.900

Menos de 1.500 c.c. 10 o más años COP 352.000

Entre 1.500 y 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 350.000

Entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años COP 432.400

Más de 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 451.400

Más de 2.500 c.c. 10 o más años COP 529.300



🚌 Otros

BUSES Y BUSETAS URBANOS COP 673.300

SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Menos de 10 pasajeros COP 665.500

SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL 10 o más pasajeros COP 965.300



Recomendaciones para comprar el SOAT

La principal garantía para no caer en estafas es usar siempre los canales oficiales. La SFC tiene a disposición los canales presenciales y no presenciales a través de los cuales se puede presentar una reclamación en caso de que haya una inadecuada aplicación de las instrucciones o no se expida el SOAT:

Centro de contacto: (+57) 601 307 8042, línea gratuita nacional 01 8000 120 100 y desde el celular #903.

Botón naranja “Personas” ubicado en la página principal de nuestro sitio web www.superfinanciera.gov.co en la opción “Presenta tus quejas e inconformidades”.

super@superfinanciera.gov.co. Asunto: queja por no expedición SOAT.

Alertas para no caer en el SOAT falso

Compruebe que la entidad sea vigilada por la Superfinanciera en https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61694 Acceda a los canales oficiales de las entidades vigiladas para consultar los productos ofrecidos o realizar pagos. Al utilizar internet, ingrese a sitios seguros. Si va a adquirir el SOAT a través de un intermediario de seguros (personas naturales y/o jurídicas), verifique si efectivamente está autorizado para comercializarlo a través del Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros en https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10089684 Absténgase de consignar dinero en cuentas bancarias o depósitos cuyo titular sea una persona natural, salvo que haya corroborado que se trata de un intermediario de seguros autorizado.

Las cifras del SOAT

El análisis realizado por la Superintendencia con base en la información disponible reportada por las compañías de seguros determina que estos son los principales datos:

🛻 Parque automotor asegurado: en el último año aumentó 7 % al pasar de 9,9 millones a 10,6 millones de pólizas expedidas aproximadamente. Este incremento se dio principalmente en categorías de vehículos que muestran las mayores tasas de siniestralidad.

💥 Frecuencia (número de personas afectadas en accidentes de tránsito por cada 100 pólizas de SOAT vigentes en el año): presentó una disminución de 1,1 %, pasando de 9,3 % en 2024 a 8,2 % en 2025.

🩸 Severidad de los siniestros: aumentó en cerca de COP 179 mil, al pasar de COP 2,6 millones en 2024 a COP 2,8 millones en 2025.

💸 Siniestralidad general del SOAT (porción de la prima devengada por las aseguradoras que se usa para la atención de víctimas de accidentes de tránsito): disminuyó un 4,9 % entre 2024 y 2025.

