Subastas del Estado: guía para comprar vivienda y otros inmuebles con descuento

Más de 140 inmuebles administrados por el Estado, entre casas, apartamentos, bodegas y locales comerciales, se subastarán en línea a través de la inmobiliaria pública Activos por Colombia. Diego Chávez, director comercial de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), explica cómo participar y cómo acceder a descuentos que van del 15 % al 25 %.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
08 de octubre de 2025 - 02:00 p. m.
El rango de precios base es amplio: hay bienes que rondan los $40 millones en regiones como Caquetá, y otros con proyección empresarial o turística, como predios en Cartagena, que son subastados desde los $300.000 millones. Imagen de referencia.
Foto: Pixabay

Apartamentos, casas, bodegas y locales comerciales que, en el pasado, estuvieron relacionados con actividades ilícitas hoy integran la lista de bienes del Estado que usted puede comprar mediante subastas electrónicas.

Hoy esos inmuebles están a disposición de cualquier persona interesada en adquirirlos, a través de Activos por Colombia, la inmobiliaria administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La inmobiliaria comenzó a operar formalmente en septiembre de 2025 como plataforma de subastas electrónicas y su función es gestionar la...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
