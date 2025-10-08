Subastas del Estado: guía para comprar vivienda y otros inmuebles con descuento

El rango de precios base es amplio: hay bienes que rondan los $40 millones en regiones como Caquetá, y otros con proyección empresarial o turística, como predios en Cartagena, que son subastados desde los $300.000 millones. Imagen de referencia.
Apartamentos, casas, bodegas y locales comerciales que, en el pasado, estuvieron relacionados con actividades ilícitas hoy integran la lista de bienes del Estado que usted puede comprar mediante subastas electrónicas.
Hoy esos inmuebles están a disposición de cualquier persona interesada en adquirirlos, a través de Activos por Colombia, la inmobiliaria administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La inmobiliaria comenzó a operar formalmente en septiembre de 2025 como plataforma de subastas electrónicas y su función es gestionar la...
Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
