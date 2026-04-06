Subsidio monetario 2026: quiénes pueden recibirlo y cuánto se paga

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El subsidio monetario es una ayuda económica que reciben trabajadores afiliados a cajas de compensación en Colombia. Está dirigido a quienes ganan hasta cuatro salarios mínimos, es decir, hasta $7.003.620 en 2026, y tienen personas a cargo.

Entre los posibles beneficiarios están los hijos menores de 18 años, los padres mayores de 60 años que no reciben pensión, los hermanos huérfanos y las personas con discapacidad.

En el caso de los mayores de 12 años, además, se debe presentar cada año el certificado de escolaridad para mantener activo el beneficio.

¿Cuánto se recibe al mes?

El valor de la cuota monetaria no es el mismo en todo el país. Cambia según la región y la caja de compensación. Para 2026, los montos ordinarios conocidos van desde COP 53.493 hasta COP 104.612 al mes.

Por ejemplo, el subsidio es de COP 78.192 en San Andrés, de COP 73.657 en Valle del Cauca, de COP 73.152 en Antioquia y de COP 73.085 en Cundinamarca.

Algunas cajas ya divulgaron sus valores para este año.

Cafam , por ejemplo, fijó una cuota de COP 73.100 por cada persona a cargo. En el caso de beneficiarios de trabajadores de empresas del sector agropecuario, el valor es de COP 84.065. Para beneficiarios con discapacidad, la cuota sube a COP 146.200, y para beneficiarios con discapacidad de trabajadores del sector agropecuario llega a COP 168.130.

En Comfandi , la cuota monetaria fijada para 2026 en el Valle del Cauca es de COP 73.657.

Compensar, por su parte, informó un subsidio de COP 73.100 mensuales por cada beneficiario acreditado, equivalente a COP 877.200 al año.

¿Cómo acceder al subsidio monetario?

Para acceder a este apoyo, primero se debe afiliar a los beneficiarios ante la caja de compensación, verificar que cumplan con los requisitos y reunir los documentos exigidos. Si el trabajador es casado o vive en unión libre, también debe afiliar al cónyuge o compañero permanente.

Las cajas en Colombia también han insistido en la necesidad de revisar si el subsidio ya fue asignado y si está siendo usado a tiempo.

En el caso de Compensar, la entidad reportó que durante 2025 giró más de COP 437.000 millones, correspondientes a 6,8 millones de cuotas, con un promedio de 567.236 personas beneficiadas.

Sin embargo, también indicó que 76.018 cuotas otorgadas desde 2022 no fueron usadas el año pasado, por un valor superior a COP 3.240 millones. Lo que muestra que el subsidio no siempre se reclama o se aprovecha a tiempo.

Por eso, una de las recomendaciones para los trabajadores afiliados es consultar periódicamente con su caja de compensación si tienen saldos disponibles, si sus beneficiarios siguen acreditados y cuáles son los plazos para hacer uso de ese apoyo.

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