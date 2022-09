Tasas Banrep: retroceder nunca, rendirse jamás

La tasa de interés del Banco de la República ha pasado del 1,75 al 10 % en el último año. Foto: Getty Images

El Banco de la República (Banrep) no retrocede, no se rinde, hasta bajar la inflación en Colombia. Y así lo demostró este jueves luego de anunciar que subió en 100 puntos básicos su tasa de interés hasta el 10 %, un nivel que no se veía desde hace más de dos décadas. Si bien en agosto pasado se dio un incremento mayor (de 150 puntos), el anuncio tiene una connotación especial, pues hace un año comenzó esta política monetaria contractiva. Y más que un balance, lo que más interesa en este momento es saber qué está motivando al Emisor a realizar estos fuerte incrementos de los intereses y cuánto más pueden subirlos.

