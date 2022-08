¿Tiene que declarar renta? Siga este paso a paso

Este martes se inicia el calendario tributario. - Imagen de referencia Foto: Getty Images

Declarar renta es un proceso en el que los ciudadanos que cumplen con las condiciones que establece la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) declaran sus ingresos, egresos, activos, pasivos y patrimonio. Básicamente, una rendición de cuentas para que el Gobierno tenga información sobre los contribuyentes.

Desde este martes 9 de agosto las personas naturales tendrán que cumplir con esta obligación en Colombia, sobre la mesa hay muchas preguntas: ¿quién tiene que declarar?, ¿cómo declarar?, ¿cuáles son las fechas? En este artículo las respondemos.

¿Tiene que declarar renta?

Debe declarar renta si la respuesta a alguna de las siguientes preguntas es sí.

- ¿Para el 31 de diciembre de 2021 tenía un patrimonio bruto igual o superior a $163.386.000?

- ¿En 2021 tuvo ingresos iguales o superiores a $50.831.000? (Si tiene un salario de más de $4.235.000, debe declarar)

- ¿En 2021 sus consumos por medio de tarjeta de crédito fueron iguales o superiores a $50.831.000?

- ¿Realizó el año pasado compras y consumos por un valor igual o superior a $50.831.000?

- ¿El valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras en 2021 fueron iguales o superiores a $50.831.000?

- ¿Fue responsable del impuesto sobre las ventas en 2021?

¿Cómo declarar renta?

Para declarar renta, recuerde que existen varias herramientas de la Dian que pueden facilitar el proceso. Entre ellas, el Programa Ayuda de Renta, una herramienta en Excel en la que puede elaborar un borrador de la declaración; Hazlo tú mismo, una guía que explica paso a paso cómo hacer el diligenciamiento, presentación y pago de la declaración, también está la declaración de renta sugerida.

Además, recuerde que en la plataforma puede encontrar los reportes que han hecho terceros, información que sirve como insumo para la declaración de renta.

Para declarar renta debe seguir los siguientes pasos:

Recuerde que debe estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT). Si no ha hecho este proceso, puede inscribirse en línea, en la página de la Dian

También debe tener su usuario habilitado en la página de la entidad. (Aquí)

En la página de la Dian haga clic en “Usuario Registrado”, después, diligencie la información requerida y haga clic en “Ingresar”. (Aquí)

En el menú “Diligenciar y presentar Formulario 210″, debe seleccionar “Declaración de renta y complementario personas naturales”.

En la sección “Nuevo borrador”, seleccione el año y haga clic en “Crear”.

Después de responder a la pregunta de si es residente fiscal, el sistema presentará una declaración sugerida que puede aceptar o no. Tenga en cuenta que si la acepta, puede modificar los datos.

Responda todas las pregunta y al finalizar guarde el borrador definitivo.

Para que el proceso sea más sencillo se recomienda tener firma electrónica, que también se puede gestionar en la página de la Dian.

¿Qué debe hacer si no tiene firma electrónica?

Puede realizar la presentación ante una entidad bancaria autorizada para la recepción de formularios. En ese caso, también debe diligenciar el formulario en la página de la Dian.

¿Cuándo tiene que declarar renta?

La fecha depende de los últimos dos dígitos de su documento de identidad.

¿Si declara renta tendrá que pagar?

No, presentar la declaración de renta no necesariamente significa que debe pagar el impuesto de renta. Si sus ingresos son muy similares a los gastos, o si sus activos suman casi igual que sus pasivos, es probable que no deba pagar.

Además, no solo se tienen en cuenta los ingresos, también hay deducciones. Por ejemplo, los intereses en créditos hipotecarios, aportes a pensión e intereses por créditos con el Icetex. También se restan los pagos de retención en la fuente que se realizaron durante el año.

Algunas recomendaciones

Antes de diligenciar el formulario, tenga a la mano todos los soportes, sea cuidadoso a la hora de reportar cuáles fueron sus ingresos.

Valdemaro Mendoza, CEO de tyba, recomienda “considerar todas las oportunidades de deducciones que tiene, por ejemplo: medicina prepagada, aportes a pensión voluntaria, intereses de deudas hipotecarias, entre otras cosas”. Y no olvide informar si hay personas que dependen económicamente de usted.

Mendoza también asegura que es recomendable acudir a un contador cuando tiene muchas fuentes de ingresos o activos en el exterior.

