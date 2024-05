Wenia: la plataforma del Grupo Bancolombia para transaccionar con criptomonedas

Weina, la nueva plataforma cripto del Grupo Bancolombia. Foto: Cortesía

Este jueves Grupo Bancolombia lanzó al mercado una plataforma con la que busca facilitar el uso de las criptomonedas entre los colombianos. Su nombre es Wenia.

Según lo explicado por Juan Carlos Mora, presidente de este grupo empresarial, la operación de esta plataforma estará intermediada por un criptoactivo que crearon y al que llamaron COPW.

Recordar que un cripto activo es un título digital que no puede ser duplicado o falsificado, ya que se mueve en un sistema de blockchain (cadena de bloques, en español), que básicamente son muchas computadoras interconectadas que validan la autenticidad de cada activo, de tal manera que si un falsiticador logra adulterar la información de una o varias de estas computadoras, la mayoría aplastante del resto rechazará esa información y ratificará que el token en cuestión es único y legítimo.

Básicamente esta tecnología busca hacer las veces de intermediación que hoy realizan los bancos. En otras palabras, un cripto activo es para el blockchain, lo que un billete es para la banca tradicional.

Lea también: El ‘halving’ del bitcoin: ¿en qué consiste y qué consecuencias tiene?

Ahora, existen criptomonedas que dependen de la especulación (lo que la gente cree que vale), como es el caso del Bitcoin. Esto hace que tenga una alta volatilidad, es decir, puede llegar a registrar grandes pérdidas o ganancias en un periodo corto de tiempo.

Pero también están las stablecoins (monedas estables, en español) que funcionan con tecnología blockchain, como cualquier otra criptomoneda, pero que su valor no depende de la especulación sino de un activo de respaldo. Para el caso del COPW, que es el cripto activo creado por el Grupo Bancolombia, dicho respaldo estará en el peso colombiano (es decir, un COPW equivaldrá a un peso clombiano).

Como lo explicó Mora en una rueda de prensa, dicho respaldo estará garantizado por una fiduciaria.

Teniendo clara todas estas bases, las cuales son necesarias para la democratización de los cripto activos en Colombia, Wenia será una especie de billetera digital en la que las personas, desde sus cuentas bancarias podrán comprar COPW para, posteriormente, comprar otras criptomonedas como Bitcoin, Ether, USDC, MATIC.

Incluso se podría hacer una comparativa con una plataforma ya muy conocida por los colombianos, Nequi. Comprar COPW será como recargar plata en Nequi, e intercambiarla por otras será como pagar un servicio o pasar dinero.

Le puede interesar: Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión por el colapso de FTX

Pero los usuarios de Wenia también podrán enviar y recibir activos digitales, por lo que en un comercio, por ejemplo, se podrá recibir Bitcoin como medio de pago por medio de estas plataformas (algo que ya es una realidad en Colombia desde hace años, pero mediante billeteras que no son tan sencillas de utilizar o recargar).

Cifras presentadas por este grupo empresarial muestran que, en el último año, los ingresos de las industrias dedicadas al Blockchain a nivel global fueron cerca de US $12.000 millones y los dueños de activos digitales crecieron un 34%, pasando de 432 a 580 millones al cierre del 2023.

“Con la consolidación de Wenia, desarrollada con altos estándares de seguridad y las mejores prácticas de la industria, hoy empezamos a materializar este camino en el que queremos proporcionar a nuestros clientes una experiencia confiable y una nueva forma de usar su dinero. Nuestro propósito es acompañar a las personas a que se conecten con el lado cripto de una manera más accesible, inclusiva y eficiente”, asegura Pablo Arboleda, CEO de Wenia.

La meta de Wena es activar sus primeros 60.000 clientes en el primer año de operación, teniendo en cuenta que hoy Colombia es el tercer país en América latina con mayor adopción cripto.

“Como organización llevamos casi una década trabajando en la oportunidad de crear soluciones que facilitaran la adopción y uso de activos digitales y de la tecnología blockchain. Producto de esto, respondimos con velocidad a la adopción del Bitcoin en El Salvador. Nos llena de orgullo entregarle al país esta nueva compañía con la que nos comprometemos a impulsar la tecnología hacia un futuro más dinámico y al alcance de todas las personas. Sabemos que con Wenia estamos fortaleciendo la inclusión financiera al tiempo que contribuimos al desarrollo continuo de la economía digital del país”, añadió Mora.

Los interesados en utilizar esta plataforma, pueden ingresar a la plataforma www.wenia.com y seguir el paso a paso que allí se indica. Los interesados deben ser colombianos mayores de edad y residentes en el país.

A tener en cuenta

En Colombia continúan los esfuerzos (como estos) para implementar y regular las criptomonedas en la economía nacional, por lo que de momento no existen unas reglas de juego tan claras.

Mora dijo a este medio que, en busca de una seria regulación para su operación, Wenia será una plataforma que funcionará con las leyes de Bermudas, que califica como desarrolladas para garantizar unas transacciones seguras y con respaldo.

También hay que tener en cuenta que los activos que se encontrarán en Wenia no son divisas, por lo que su emisión no está respaldada por ningún gobierno (recuerde que estos respaldos los brinda la tecnología blockchain), por lo mismo no están protegidos por ningún seguro de depósito y tiene riesgos asociados como la volatilidad y pérdida de precio del activo digital.

Las recargas en Wenia se pueden hacer desde los $1.000; las transacciones son inmediatas y su uso no genera rendimientos (como los del tipo CDT), ni tampoco cobros por concepto de cuatro por mil.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.