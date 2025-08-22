Flamingo es investigada por presunta violación de derechos de los consumidores

Almacenes Flamingo es investigado por la SIC. Foto: Archivo Particular

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que adelanta una investigación contra Flamingo por la presunta vulneración de derechos de sus clientes.

Según lo explicado por la autoridad, la reconocida cadena de almacenes habría realizado cobros de intereses por encima del límite legal, por lo menos durante el periodo de inspección que se realizó en noviembre de 2022 y enero de 2024.

“La Dirección de Investigaciones identificó que las tasas de interés cobradas por esta compañía habrían superado los límites establecidos por la legislación colombiana” detalló la SIC.

A Flamingo también se le señala de no haber entregado la información mínima y obligatoria en los contratos de crédito. Dicha información es relevante pues instruye a los consumidores en la toma de decisiones. Parte de esta incluye la información detallada del bien adquirido, las tasas de interés (tanto remuneratoria como la de mora) y la tasa máxima legal vigente al momento de la firma del contrato.

“Las acciones y omisiones que habría cometido Almacenes Flamingo habrían generado que los consumidores pagaran más de lo debido y no contaran con elementos suficientes para la toma de decisiones, al momento de la adquisición de los bienes financiados”, puntualizó la SIC.

Por lo anterior, Flamingo se expone a una multa de hasta 2.000 salarios mínimos, el cierre temporal del establecimiento que incurrió en esta práctica hasta por 180 días o la prohibición temporal o definitiva de distribuir u ofrecer determinados productos.

“Con esta decisión la SIC reitera su compromiso de velar por prácticas comerciales transparentes, responsables y que respeten los derechos de las y los consumidores en todo el país”, concluyó.

