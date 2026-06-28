Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Fondo del Café en pausa: este es el debate sobre el dinero y manejo que le da la Federación

Más de 550.000 familias cafeteras dependen de un contrato que vence en julio y cuyo futuro quedó sin resolver. El Gobierno decidió dejar en manos de la administración de Abelardo de la Espriella esta decisión. Es un panorama que no había ocurrido en casi 100 años. Lo que venga en los próximos meses definirá las reglas del juego, durante la próxima década, para el sector más representativo del agro colombiano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
28 de junio de 2026 - 04:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Leidy Barbosa Ramírez

Unos 600 municipios del país dependen de la economía cafetera. Este sector es, entre los agropecuarios, el de mayor aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del país y el que empuja las cifras de exportación del agro. Por su importancia, el café tiene una cuenta parafiscal: el Fondo Nacional del Café (FoNC). Su administración está a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) hasta principios de julio.

Ad portas de esta fecha, fue mucha la incertidumbre que se generó ante la posibilidad de que se le retirara la administración a la...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Café

Fondo Nacional del Café

Federación de cafateros

Cafeteros

Dinero

Parafiscal

Gobierno

Ministerio de Agricultura

PremiumEE

 

Dion Casio(66071)Hace 17 minutos
El ETERNO FEUDO DE LA FAMILIA CÁRDENAS AHORA Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE AMÉN.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.