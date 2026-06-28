Fondo del Café en pausa: este es el debate sobre el dinero y manejo que le da la Federación

Imagen de referencia. Foto: Leidy Barbosa Ramírez

Unos 600 municipios del país dependen de la economía cafetera. Este sector es, entre los agropecuarios, el de mayor aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del país y el que empuja las cifras de exportación del agro. Por su importancia, el café tiene una cuenta parafiscal: el Fondo Nacional del Café (FoNC). Su administración está a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) hasta principios de julio.

Ad portas de esta fecha, fue mucha la incertidumbre que se generó ante la posibilidad de que se le retirara la administración a la...