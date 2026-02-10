Logo El Espectador
Francisco José Lloreda le da “los santos óleos” a la industria petrolera en su nuevo libro

Fragmento de “Los santos óleos. Agonía de la industria petrolera en Colombia”, que será presentado el jueves 19 de febrero en Bogotá. En librerías con el sello editorial Debate.

Francisco José Lloreda Mera * / Especial para El Espectador
10 de febrero de 2026 - 07:00 p. m.
Según la editorial, el libro de Francisco José Lloreda Mera es “una radiografía exhaustiva, documentada y crítica sobre el desmantelamiento de la industria petrolera colombiana y sus consecuencias económicas, sociales y energéticas”. Lloreda es, desde hace un mes, rector de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
Foto: Cortesía Utadeo y Penguin

Introducción

Agoniza la industria del petróleo y gas en Colombia. Se perdió la autosuficiencia en gas natural y, de continuar esa tendencia, es cuestión de pocos años para que ocurra lo mismo con el petróleo.

Nunca en más de cien años de historia la industria petrolera en Colombia había sido objeto de una política de exterminio. Menos aún, a partir de un sofisma según el cual la continuidad de esta actividad en el país es decisiva para evitar la extinción de la especie humana por cuenta del cambio climático, sabiendo su insignificante...

