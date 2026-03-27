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Frisby España volverá a abrir, pero la batalla judicial continúa: ¿qué hará Frisby Colombia?

El vocero de la compañía española anunció que exigirá indemnizaciones. La empresa colombiana asegura que el proceso de fondo continúa, pues hay otras acciones en marcha.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
27 de marzo de 2026 - 07:44 p. m.
Charles Dupont, portavoz de Frisby España.
Charles Dupont, portavoz de Frisby España.
Foto: Archivo Particular

La novela en torno a la disputa entre Frisby Colombia y su homónima en España acaba de dar un giro importante. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante falló a favor de la compañía europea, que ahora podrá continuar con su operación.

Cabe recordar que, desde noviembre del año pasado, la empresa había sido obligada a cesar toda actividad, tras una demanda interpuesta por la firma colombiana, que alegaba un uso no autorizado de su marca en Europa.

Puntualmente, la Frisby colombiana argumenta que la española incurrió en violación...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
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